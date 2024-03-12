Названы ключевые ошибки при выпекании блинов

Первый и не только блин может получиться комом по нескольким причинам, рассказал управляющий блинной кондитерской Milk&Snow Михаил Котелевский. Ключевые ошибки при выпекании блинов он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Чаще всего, по словам эксперта, проблема кроется в неправильном выборе муки, из-за чего блины рвутся. Чтобы избежать таких проблем при готовке, он рекомендовал использовать пшеничную муку с содержанием не более 10 граммов белка. Также следует оставлять тесто настояться. Тогда клейковина, содержащаяся в муке, разбухнет, и блин сохранит форму.

«Еще одна причина — недостаточный подогрев сковороды перед выпеканием. Сковорода должна быть горячей — так тесто не будет прилипать, а на блинах появится золотистая корочка. Советую использовать алюминиевую сковороду с антипригарным покрытием и обильно смазывать ее маслом», — поделился Котелевский.

Собеседник «Ленты.ру» также рассказал о том, почему блины получаются «резиновыми». По его словам, как правило, проблема заключается в балансе между количеством яиц и муки. Если добавить слишком много яиц, блины станут «резиновыми» и потеряют вкус. Если же переборщить с мукой, блинная масса не сможет равномерно распределиться по сковородке и подгорит.

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