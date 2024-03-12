Россияне рассказали о любимых начинках блинов на Масленицу

Более половины россиян (56%) в Масленичную неделю обязательно едят блины. Это показал опрос сервиса «Доктис», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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Каждый пятый участник опроса (20%) сообщил, что ест блины не только на Масленицу, но и регулярно в течение года, а 14% едят блины на Масленицу нерегулярно — только если есть свободное время и настроение их готовить. Еще 8% любят блины, но стараются себя ограничивать, а 2% не едят блины совсем.

Праздник Масленицы отмечают более половины опрошенных (54%) — в эти дни они сами пекут блины и приглашают друзей или родственников, 9% ходят на блины в гости, 7% участвуют в традиционных гуляниях и играх, а 7% любят сжигать чучело. Однако почти каждый четвертый респондент (23%) признался, что не празднует Масленицу.

Чаще всего россияне едят блины со сладкими начинками (медом, вареньем, сгущенкой и др.), такой вариант ответа выбрали треть (34%) респондентов. Далее по популярности идут блины со сметаной и творогом (27%), маслом (19%), икрой или красной рыбой (9%), мясом (9%) и сыром с зеленью (2%).

На вопрос о том, как вы регулируете влияние блинов на здоровье, 54% опрошенных ответили, что несмотря на высокую калорийность блинов, едят их всегда, когда есть желание, потому что блины — это большое удовольствие. Треть (32%) респондентов стараются есть блины в меру, еще 9% сжигают калории от блинов, занимаясь спортом, 3% готовят блюдо из низкокалорийных продуктов и лишь 2% вообще не едят мучное.

«Масленица может стать испытанием для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, есть блины на протяжении всей недели не стоит. На фоне переедания такой пищи могут обостриться хронические заболевания поджелудочной железы, желчных путей, находящиеся в ремиссии. Лучше всего есть блины на завтрак, ими можно заменить привычные каши. Если блины приготовлены к обеду, то к ним нужно выбирать нежирную начинку. Вечером от блинов вовсе стоит воздержаться — они задерживают влагу в организме и плохо усваиваются, что влияет на самочувствие и качество сна», — прокомментировала гастроэнтеролог «Доктис» Рамзия Габдуллина.

В качестве начинки она посоветовала добавить к блинам белки — творог, слабосоленую рыбу, моцареллу или пармезан, фрукты и орехи. От любимых многими сгущенки, варенья и шоколадной пасты стоит отказаться тем, кто следит за фигурой.

Ранее в России подорожал набор продуктов для блинов.