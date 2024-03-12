Рецепты напитков на Масленицу: понравятся детям и взрослым

Поедание блинов на Масленицу — традиция. Однако, чтобы еще больше насладиться этим праздником, рекомендуется запивать блины различными напитками. URA.RU собрало рецепты некоторых напитков, которые будут уместны во время блинной недели.

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Самым «правильным» напитком на масленицу считается сбитень

Русские проводы зимы всегда сопровождались веселым маскарадом и переодеваниями. Мужчины продавали горячий напиток — сбитень, который по сути был нагретым медом с различными специями. Сбитень был плотным и ароматным напитком со специфическими пряными нотками. Варили его в специальных куренях и разносили в двух баклагах — один с чистым сбитенем, другой с горячим молоком для разбавления напитка.

Медовуха для потехи

Мед давно использовался в русских напитках. Был популярен ферментированный мед ставленный с добавлением ягодных соков, таких как брусничный, малиновый и яблочный. Затем появилась медовуха — освежающий напиток на основе брожения водного раствора меда с сахаром, иногда с ягодами и хмелем.

Медовуха, в отличие от сбитня, имела прохладный вкус, с небольшой кислинкой, слабым содержанием алкоголя и естественной газацией. На Масленицу спрос на медовуху был особенно высоким, поскольку власти ограничивали продажу крепких напитков в праздничные дни, чтобы сдержать народный разгул.

Домашние припасы

Масленица — праздник, который часто сопровождался употреблением алкогольных напитков. Дома или в трактирах пили домашние самогонные наливки и настойки, приправленные ягодами, кореньями и травами. Хорошая хозяйка готовила настойки на все буквы алфавита, включая рябиновку, хреновуху и ерофеич — целебные настойки на основе мяты, зверобоя и душицы.

В преддверии праздника готовили «запеканки» — алкогольные напитки, доводимые до вкуса в остывающей печи. Настойку оставляли на несколько часов на теплом печном поду, остужали, процеживали, подслащивали и получали мягкий, пряный напиток. Популярным среди детей и взрослых был также узвар — сладкий компот из сухофруктов, который питал и восстанавливал силы в холодную зиму, чтобы хватило на неделю масленичных гуляний.