Рецепты напитков на Масленицу: понравятся детям и взрослым
Поедание блинов на Масленицу — традиция. Однако, чтобы еще больше насладиться этим праздником, рекомендуется запивать блины различными напитками. URA.RU собрало рецепты некоторых напитков, которые будут уместны во время блинной недели.
Самым «правильным» напитком на масленицу считается сбитень
Русские проводы зимы всегда сопровождались веселым маскарадом и переодеваниями. Мужчины продавали горячий напиток — сбитень, который по сути был нагретым медом с различными специями. Сбитень был плотным и ароматным напитком со специфическими пряными нотками. Варили его в специальных куренях и разносили в двух баклагах — один с чистым сбитенем, другой с горячим молоком для разбавления напитка.
Медовуха для потехи
Мед давно использовался в русских напитках. Был популярен ферментированный мед ставленный с добавлением ягодных соков, таких как брусничный, малиновый и яблочный. Затем появилась медовуха — освежающий напиток на основе брожения водного раствора меда с сахаром, иногда с ягодами и хмелем.
Медовуха, в отличие от сбитня, имела прохладный вкус, с небольшой кислинкой, слабым содержанием алкоголя и естественной газацией. На Масленицу спрос на медовуху был особенно высоким, поскольку власти ограничивали продажу крепких напитков в праздничные дни, чтобы сдержать народный разгул.
Домашние припасы
Масленица — праздник, который часто сопровождался употреблением алкогольных напитков. Дома или в трактирах пили домашние самогонные наливки и настойки, приправленные ягодами, кореньями и травами. Хорошая хозяйка готовила настойки на все буквы алфавита, включая рябиновку, хреновуху и ерофеич — целебные настойки на основе мяты, зверобоя и душицы.
В преддверии праздника готовили «запеканки» — алкогольные напитки, доводимые до вкуса в остывающей печи. Настойку оставляли на несколько часов на теплом печном поду, остужали, процеживали, подслащивали и получали мягкий, пряный напиток. Популярным среди детей и взрослых был также узвар — сладкий компот из сухофруктов, который питал и восстанавливал силы в холодную зиму, чтобы хватило на неделю масленичных гуляний.