Врач развеяла популярные мифы о хлебе

Мнение о том, что отказ от хлеба поможет в похудении, является мифом. Об этом «Москве 24» рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Юлия Чехонина.

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По ее словам, для этой цели важнее отказаться от сладких и сдобных изделий, в которых, помимо муки, есть лишний жир. Кроме того, свежий хлеб не может навредить желудку здорового человека, как считают многие, отметила врач. Его употребление следует ограничить только людям с заболеваниями органов пищеварительного тракта в стадии обострения. Неоднозначным является и представление о том, что хлебцы полезнее обычного хлеба.

«Калорийность хлебцев, как правило, выше, чем у хлеба. Если кто-то надеется уменьшить количество поступаемых калорий и похудеть с их помощью, можно не рассчитать правильно и ошибиться. В отличие от хлеба, в составе хлебцев присутствует много дополнительных компонентов. Там могут быть различные ароматизаторы, вкусовые добавки и сахар. Такой многокомпонентный состав не всегда полезен для фигуры», — уточнила Чехонина.

Врач добавила, что черный хлеб тоже нельзя считать однозначно полезнее белого, потому что это будет зависеть от муки, из которой они изготовлены.

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова до этого говорила, что ржаной хлеб — полезный продукт, поэтому пять ломтиков в день не принесут вреда здоровью. Полный отказ от него может привести к повышенной утомляемости и дефициту нескольких питательных веществ, уточнила эксперт.

Ранее сообщалось, что археологи нашли древнейший дрожжевой хлеб на территории Турции.