Чем разбавить традиционное русское меню на Масленицу

Шеф-повар Александр Василюк подсказал несколько рецептов блинчиков со всего мира на Масленицу, которые отлично разбавят традиционное русское меню.

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Панкейки (США)

Что нам понадобится:

- Жирное молоко — 500 мл.

- Яйца — 3 шт.

- Мука — 500 г.

- Сахар — 5 ч. л.

Как готовим:

Взбиваем молоко вместе с яйцами, добавляем муку, пекарский порошок и сахар. Когда тесто будет напоминать густую сметану, начинаем смазывать сковороду маслом и заливаем тесто. Панкейки должны быть довольно толстыми, наш эксперт рекомендует прожаривать их с обеих сторон. Обязательно полейте их сиропом перед подачей и добавьте свежих ягод в качестве декора.

Паннекокены (Нидерланды)

Что нам понадобится:

- Мука гречневая — 200 г.

- Яйца — 4 шт.

- Молоко — 500 мл.

- Масло арахисовое — 2 ст.л.

- Масло сливочное — 20 г.

- Сахар — 70 г.

- Соль по вкусу.

Как готовим:

Высыпаем муку в тарелку и разбиваем туда яйца. Тщательно взбиваем вилкой. Добавляем сахар, молоко, арахисовое масло и взбиваем еще раз. Растопленное сливочное масло заливаем в тесто. Следите, чтобы оно не получилось слишком плотным. На разогретую сковородку выливаем наши голландские блинчики. Начинку для них можно подобрать любую.

Крепы (Франция)

Что нам понадобится:

- Яйца — 2 шт.

- Сливки — 500 мл.

— Мука — 120 г.

- Масло сливочное — 20 г.

- Пудра сахарная — 50 г.

- Соль по вкусу.

Как готовим:

Топим сливочное масло, а яйца взбиваем. Добавляем муку, сахарную пудру, сливки и соль. Перемешиваем и заливаем в смесь растопленное масло. Главное, чтобы у вас получилась однородная масса без комочков. На разогретую сковородку наливаем масло и распределяем тесто небольшими пластами. Жарим французские блинчики с обеих сторон.