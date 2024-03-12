Чем заменить картофель в рационе: рекомендации диетолога

Картофель является излюбленным продуктом для многих россиян. Но из-за высокого содержания крахмала он провоцирует набор лишнего веса. Об этом пишет Общественная Служба Новостей.

Диетолог Маргарита Королева считает, что популярный корнеплод можно заменить. Например, добавить в рацион топинамбур и корень сельдерея.

«В топинамбуре содержится большое количество полисахаридов, которые поддерживают нормальную работу желудочно-кишечного тракта и являются хорошим лакомством для здорового микробиома кишечника, обеспечивая хорошую перистальтику последнего. Также этот продукт является хорошим желчегонным средством», — сказала эксперт.

Кроме того, в топинамбуре содержится большое количество минеральных веществ: витамины группы В, калий, натрий, хлор Королева уточнила, что данный продукт можно готовить в виде пюре, как и картофель. По вкусовым характеристикам топинамбур нисколько не уступает картофелю.

Еще один продукт — это корень сельдерея, продолжила диетолог. По размеру он напоминает грейпфрут, являясь одновременно и плотным, и сочным. Употреблять его можно в сыром и в термически обработанном виде. У него более низкий гликемический индекс относительно не только картофеля, но и топинамбура. В этом продукте содержится витаминно-минеральный комплекс и растительная клетчатка, необходимая для микробиома кишечника.