Три традиционных блюда для Масленичной недели

Масленица всегда ассоциируется с блинами, однако меню на праздничную неделю может быть и более разнообразным.

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Рецепты традиционных вкусных блюд – в материале Москвы 24.

Пирог с тунцом

Масленичная неделя предшествует Великому посту, так что есть мясо по христианским канонам уже нельзя. Зато разрешается рыба, блюда из которой на Руси обязательно готовили к гуляньям. И один из вариантов – вкусный румяный пирог. Чтобы его приготовить, понадобится:

500 граммов слоеного теста;

60 граммов риса;

240 граммов консервированного тунца;

три яйца;

полстакана зеленого замороженного горошка;

20 граммов сливочного масла;

столовая ложка муки;

полстакана молока;

четыре перышка зеленого лука;

соль по вкусу;

кунжут по вкусу.

Рис надо отварить до готовности, зеленый горошек обдать кипятком, два яйца сварить вкрутую. Масло разогреть на сковороде, добавить муку, молоко и довести массу до кипения. Причем постоянно помешивая, чтобы не было комков. После кипения следует варить массу еще три минуты, а затем снять с огня и положить в получившийся соус горошек, рис и мелконарезанный лук.

Слоеное тесто стоит раскатать, придав форму прямоугольника. По центру выложить мясо тунца, соус, нарезанные овальными дольками яйца. После нужно аккуратно закрыть начинку краями теста, смазать получившийся пирог взбитым с щепоткой соли яйцом, посыпать кунжутом и переложить на выстеленный пергаментной бумагой противень. Выпекать полчаса при температуре 190 градусов.

Вареники с зеленью и сыром

Традиционным масленичным блюдом считаются и вареники. Готовят их с разными начинками, но одна из самых необычных удачно сочетает в себе сулугуни и зелень. Для приготовления надо взять:

400 граммов муки;

одно яйцо;

200 миллилитров воды;

200 граммов творога;

200 граммов сулугуни;

пучок зелени;

соль по вкусу.

Яйцо надо слегка взбить с солью, добавить муку, теплую воду, замесить густое тесто, обернуть его пищевой пленкой и оставить на полчаса. Измельченный на крупной терке сулугуни нужно смешать с мелконарезанной зеленью и творогом. Тесто необходимо раскатать в тонкий пласт, вырезать из него круги диаметром около восьми сантиметров, в середину каждого положить начинку и сформировать вареники. Осталось бросить их в кипящую подсоленную воду и варить в течение пяти минут.

Медовые пряники

Еще одним популярным масленичным угощением на Руси были пряники. К их приготовлению можно смело подключать детей: они точно оценят и процесс, и вкус. Список необходимых ингредиентов:

100 граммов сахара;

80 миллилитров кипятка;

150 граммов меда;

100 граммов сливочного масла;

три яичных желтка;

425 граммов муки;

по два грамма соды и соли;

две чайные ложки пряничной смеси специй.

Для глазури:

100 граммов сахара;

40 граммов воды;

две столовые ложки лимонного сока.

Сахар надо положить в кастрюлю, залить кипятком и, помешивая, греть на медленном огне, пока он не растворится. Затем добавить специи, мед, масло, соль и варить примерно пять минут до момента, когда масса станет однородной. Убрать с огня, остудить, добавить яйца, муку и замесить тесто. Завернуть его в пленку и оставить на пять часов. После этого тесто необходимо раскатать и вырезать из него пряники – например, формочками для печенья.

Изделия надо запекать в разогретой до 250 градусов духовке около пяти минут. Затем убавить температуру до 170 и печь еще примерно столько же до готовности. В финале на горячие пряники нужно нанести глазурь. Чтобы ее приготовить, надо в кастрюле смешать сахар, воду и лимонный сок, довести смесь до кипения и проварить еще минуту на медленном огне.