Шесть интересных начинок для блинов на Масленицу

Они не только подарят палитру необычных вкусов, но и снабдят организм нужными питательными веществами.

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Существует множество рецептов блинов, а также большое количество вариаций начинок для них. Чаще всего используются творог, фарш, картофель, рыба, варенье. Сегодня мы расскажем о необычных ингредиентах, которые подарят вам гамму новых вкусовых ощущений.

Блины: польза или вред?

«Как диетолог могу сказать, что блины можно есть. Однако они не относятся к диетическим продуктам», - Анна Коробкина, врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог филиала клиники «Хадасса».

Калорийность блина с маслом без начинки составляет около 300 ккал. Значит ли это, что они приводят к лишнему весу? Конечно, нет. Поскольку в основе увеличения жировой массы лежит энергетический баланс — соотношение между количеством потреблённых и потраченных человеком калорий.

Если вы строите свой ежедневный рацион, включая блины, в рамках своей суточной калорийности рациона, которая определяется с учётом наличия или отсутствия физической активности, то блюдо не будет влиять на ваш вес.

Можно ли считать, что если продукт не диетический, то он нездоровый? Тоже нет. Потому что не существует как абсолютно полезной, так и абсолютно вредной еды.

Если у вас нет непереносимости глютена (чем страдает небольшое количество людей, 0,5-1,5% населения), то вредного в блинах ничего нет.

Урон организму может нанести именно несбалансированное питание, излишества, а не блины сами по себе, даже с маслом.

Традиционный рецепт блинов

Блины могут стать полноценным блюдом на завтрак, обед и ужин. Различные вариации начинок являются источником необходимых для организма питательных веществ.

Ингредиенты для блинов:

Для тех, кто избегает употребления глютена, можно приготовить блины на гречневой, овсяной, кукурузной, рисовой, нутовой или кокосовой муке.

Начинка из ягод и сметаны

Особенно удачным выбором будут пигментированные ягоды, например черника, чёрная смородина, голубика. Это отличный источник антоцианов и флавоноидов, которые улучшают обмен веществ, оказывают антиоксидантное действие, снижают свёртываемость крови, уменьшают воспаление.

Сочетать ягоды можно с греческим йогуртом или сметаной. Такое блюдо отлично подойдёт на завтрак.

Начинка с креветками

Такая начинка понравится любителям морепродуктов. Креветки можно обжарить с чесноком, лимонным соком и зеленью. Необычное сочетание добавит блинам изысканный вкус. Это хороший вариант для ужина.

Креветки богаты витаминами А, С, D, Е и группы В, а также йодом, селеном, цинком, фосфором, магнием.

Овощная начинка

Начинкой для блинов могут стать различные овощи: тыква, морковь, цукини, сладкий перец. Их нужно нарезать, немного обжарить на сковороде, приправить специями.

Такое блюдо имеет богатый питательный состав: витамины, минералы и клетчатка, что благоприятно влияет на работу пищеварительной системы.

Творожно-тыквенная начинка

Смешайте тыквенное пюре с творогом, добавьте мёд и корицу. В итоге вы получите ароматную и нежную начинку и идеальное блюдо для завтрака.

У такого наполнителя достаточно богатый питательный состав: кальций, клетчатка, витамины, А и С, антиоксиданты, которые помогают укрепить иммунную систему, уменьшить уровень воспаления в организме, улучшить здоровье костей и мышц.

Сырно-шпинатная начинка

Пикантная и достаточно сытная. Для её приготовления нужно смешать натёртый сыр с мелко нарезанным шпинатом, измельчённым чесноком и сметаной.

Шпинат является кладезем полезных веществ. В нём содержатся железо, витамины К, А, С и фолиевая кислота, способствующие укреплению иммунной системы и улучшающие здоровье кожи и волос. Сыр и сметана являются источниками белка и кальция, а чеснок полезен своими антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Рецепт от диетолога

В него входят два ингредиента: манго и сгущёнка из кокосового молока. Сладкий плод нужно нарезать, а затем смешать со сгущёнкой.