Почему опасно жарить блины на сливочном масле

В блинах на сливочном масле больше канцерогенов, чем в тех, которые приготовлены на растительных маслах. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

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По ее словам, сливочное масло во время жарки угощений выделят канцерогены.

— Чем опасны канцерогены? Мы все знаем, что это агенты, вызывающие необратимые процессы в организме. Они могут нанести ущерб даже генетическому аппарату, которые контролируют жизнедеятельность наших соматических клеток. Более того, канцерогены могут нарушать программу нашей ДНК. Одним словом, это достаточно опасное явление, — объяснила эксперт.

Соломатина отметила, что выделение канцерогенов происходит в результате быстрого окисления сливочного масла. Спикер подчеркнула, что в таком продукте также немало белковых фракций, которые тоже негативно влияют на организм:

— Лучше заменить сливочное масло на растительное и рафинированное.

Диетолог Соломатина рассказала, сколько блинов в день можно съесть без вреда для здоровья

По словам врача, оно куда полезнее и не окисляется так быстро. Если же быть до конца честным, то в принципе блины лучше запекать, а не жарить. Они будут полезнее и вкуснее, заключила собеседница «ВМ».