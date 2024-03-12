Сколько можно съесть икры на Масленицу

Икра — не только вкусный продукт, но и очень полезный. Но есть икру килограммами тоже не стоит — во всем нужно знать меру, особенно когда речь о детях и пожилых людях. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-диетолог, нутрициолог Лариса Габдулхакова.

По словам врача, в икре содержатся такие питательные вещества, как омега-3 жирные кислоты, минералы и витамины, в частности витамин B12, а также липопротеиды и полезные для мозга фосфолипиды.

«Если речь о среднестатистическом взрослом здоровом человеке, 100-150 грамм икры вполне можно себе позволить. В 100 граммах приблизительно 270 кКал — это не так много. Икра — это высоко-жировой продукт, такое количество жиров плохо усваивают пожилые люди и дети. У детей еще не развита ферментная система желудочно-кишечного тракта. Поэтому детям лучше давать икру порционно — 2-3 чайные ложки, в зависимости от возраста, при хорошей переносимости — может быть и больше в течение дня. Если речь о пожилом человеке, у которого есть панкреатит, холецистит, либо он в принципе испытывает дискомфорт при потреблении жирной пищи, то количество икры должно быть около 50 грамм в день, разбитые на порции в течение дня», — объяснила Габдулхакова.

Диетолог отметила, что если человек переживает за то, что икра — это соленый продукт, который может задержать воду в организме, то такой эффект можно минимизировать, добавив к икре свежие овощи или зелень — в этих продуктах есть калий и магний, которые не позволяют воде задерживаться в организме, а значит, отеков или повышения артериального давления не будет.

В то же время, не забывайте внимательно относиться к выбору икры — польза будет только от качественного продукта, а подделка или испорченная икра может привести к различным последствиям, начиная от несварения и заканчивая госпитализацией, предостерегла Габдулхакова.

«В мае у потребителей появится возможность проверять икру через код маркировки, но пока что необходимо в обязательном порядке изучать упаковку и информацию на ней. Сама банка не должна быть вздувшейся, этикетка должна быть наклеена ровно и содержать всю необходимую информацию о производителе и составе, а также цифры, удостоверяющие принадлежность банки к заводскому производству. Не забывайте обращать внимание на сроки годности и цены», — уточнила врач.

15 апреля 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о проведении эксперимента по маркировке красной и черной икры в системе «Честный знак». Обязательные требования вступят в силу с 1 апреля 2024 года, коды начнут наноситься участниками оборота на красную и черную икру с 1 мая.