Какие сухофрукты точно нельзя покупать

В сухофруктах много клетчатки, присутствуют витамины, минералы и антиоксиданты. Всё это пойдёт на пользу, если есть их небольшими порциями — не больше 30 г, так как в них много сахара. И конечно, важно выбрать качественный товар. Как это сделать, рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

Как выбирать сухофрукты

Качество сухофруктов можно определить по внешнему виду. Они должны быть неяркими, матовыми, объяснила эксперт.

И обязательно понюхайте сухофрукты, прежде чем покупать. Они должны пахнуть фруктами.

Если же от сухофруктов исходит запах бензина или солярки, значит, сушили их не на специальном оборудовании, а на газовой или бензиновой горелке, предупредила врач в беседе с порталом «Доктор Питер».

Надо ли мыть сухофрукты

Хорошие сухофрукты не должны выглядеть как с картинки. Но даже если вы уверены, что купили качественный продукт, есть его немытым не стоит.

Во-первых, сухофрукты всё равно обрабатывают разными веществами, чтобы они дольше хранились. Например, фунгицидами (противогрибковыми препаратами) — сернистым газом и каустической содой.

Каустическая сода может разъедать слизистую желудка, а из-за сернистого газа начнёт страдать печень, потому что она будет выводить накопленные излишки серы из организма, предупреждала врач-диетолог Елена Соломатина.

Более того, на поверхности сухофруктов может быть пыль, кусочки эпителия, а ещё по продукту могут ползать насекомые.

Согласитесь, звучит не очень аппетитно. Так что перед употреблением сухофрукты нужно хорошо промыть.