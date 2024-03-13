Нутрициолог объяснил, как правильно замораживать продукты

Специалисты рекомендуют хранить их до года при температуре от -18 °C и меньше.

При этом размораживать еду нужно медленно. Так она сохранит положительные свойства.

- Лучше всего это делать в холодной воде. Если бросить заготовки в кипящую воду, то они потеряют много полезных веществ. Чтобы получить максимальную пользу от овощей при приготовлении, они должны быть немного "альденте", - отмечает нутрициолог Гульнара Кузина.

Эксперт уточняет, что можно замораживать и детское питание, хотя его польза уменьшится. По ее словам, малышей стоит кормить только свежими фруктами и овощами.

Отдельно Кузина в разговоре с Тульской службой новостей напоминает об особенностях хранения хлеба:

- Если при комнатной температуре хлеб покрывается плесенью, то значит в нем много лишних примесей. И даже при хранении в холодильнике он не принесет пользы.

Недавно специалисты Роспотребнадзора рассказали, почему не стоит готовить блины впрок.