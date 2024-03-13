Что такое фудшеринг

Зачем ждать, пока продукты в холодильнике испортятся и полетят в мусоропровод? Москвичи пришли к выводу: лучше отдать их до окончания срока годности тем, кто в этом нуждается. Делиться излишками с другими им помогает движение фудшеринг, к которому можно присоединиться через социальные сети и чаты.

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Так же поступают и предприниматели - кафе, рестораны, пекарни - приглашают волонтеров и делятся нераспроданным товаром, а в магазинах все чаще появляются полки с хорошими продуктами, которые бесплатно могут забрать люди в сложной ситуации.

Отдавать еду даром готовы 90 тысяч человек

Эксперты подсчитали: московская семья за год выбрасывает в среднем 100 кг еды. То есть почти по килограмму каждые три дня. А ведь стоит дать всего лишь одно объявление в интернете, и менее чем через час любой продукт заберет тот, кому он нужен, освободив вам место в шкафу или холодильнике. В одной из таких групп "ВКонтакте", например, состоит 90 тыс. горожан, желающих отдавать еду даром. Сообщество так и называется - "Фудшеринг Отдам даром еду". На раздачу записываются в комментариях со словами "спасу еду" или через личные сообщения. Кто первый написал, тот и забирает.

Отдают все, что самим не нужно. Не понравился, например, вкус грибов, остались после семейного праздника салаты, вторые блюда, сыр с коротким сроком годности, конфеты и торты, которые сбивают с толку севшего на диету хозяина. Елена Сидорова отдает 1,5 литра фермерского молока, в объявлении указывает место встречи - станция метро "Ботанический сад". Через полчаса получает первый комментарий. Написали и мы Елене, чтобы выяснить, откуда и какого качества молоко. Девушка ответила быстро:

"Молоко нам передали родственники, у которых своя ферма. Я не любитель фермерского молока, пью только альтернативное, а муж очень редко добавляет его в кофе по выходным, поэтому покупаем исключительно ультрапастеризованное, чтобы подольше стояло".

Елена призналась, что делится продуктами редко, потому что в магазинах впрок не покупает, берет обычно не больше чем на пару дней.

Что интересно: есть даже приложение фудшеринга "ЕдаДома", куда можно заходить как в интернет-магазин, только в нем все бесплатно. Бакалея, фрукты, овощи, кофе, чай, словом, любые продукты можно найти рядом с домом. Достаточно зарегистрироваться по номеру телефона и написать отправителю.

Фудшеринг - это значит делиться едой

Первыми заговорили о проблеме нерационального потребления общественники. Они и придумали фудшеринг - дословно от английского выражения food share - "делиться едой". Представьте магазин у дома в конце рабочего дня. Уходит последний покупатель, выключается свет и... килограммы нераспроданной, но качественной еды летят в мусорку. Такая судьба ежедневно ждет тонны продуктов, ведь на место "лежалого" товара за ночь поступит свежий, а сегодняшнюю булку завтра уже никто не купит. Но благодаря волонтерам из движения под звучным названием хорошие и пригодные продукты попадают нуждающимся.

В 2021 году волонтерское движение переросло в некоммерческую организацию АНО "Фудшеринг", выиграв премию мэра и получив финансовую поддержку проекта, цель которого подключить к инициативе крупнейшие торговые сети, а также рестораны, столовые, пекарни, гостиницы. О результатах организация отчитывается ежегодно: в 2023-м волонтеры спасли 100 тонн еды в Москве и передали ее 5 тыс. нуждающихся.

"Товары с истекшим сроком годности становятся отходами, мы с такими не работаем. Волонтеры забирают исключительно пригодные товары: бакалею, напитки, средства личной гигиены, товары для дома. При необходимости можем запросить у магазинов сопроводительные документы на продукты и убедиться в их качестве и безопасности", - рассказала исполнительный директор организации Александра Кумпан.

Забирают и распределяют продукты ежедневно 250 волонтеров. В их корзине не только испорченная упаковка и короткий срок годности. После новогодних праздников магазины отдают горы невостребованных сладких наборов.

Среди первых идею "шерить" еду в столице подхватили магазины "ВкусВилл", заключив договор пожертвования с некоммерческой организацией на безвозмездной основе. Сегодня их более 30. Они передают фрукты и овощи, бакалею, хлебобулочные изделия.

"За прошлый год мы передали 70 тонн еды, а продуктовую помощь получили 2,7 тыс. москвичей - многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, одиноких пенсионеров, инвалидов и бездомных", - рассказала лидер направления благотворительности "ВкусВилл" София Белеенко.

Сотрудники магазинов X5 Retail Group (сети "Перекресток", "Пятерочка", "Карусель") ежедневно отбирают хлебобулочные изделия, срок годности которых истечет в течение 1-2 дней. В конце прошлого года совместно с "Перекрестком" волонтеры запустили вывозы со склада в Подмосковье.