Основные признаки плохого ресторана

Неопрятность персонала, неубранные волосы у официантов и слишком длинные ногти являются признаками плохого обслуживания в ресторане, предупредила эксперт по качеству сервиса Анастасия Егорова. В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» она подчеркнула, что одинаковая хорошая обувь у персонала свидетельствует о классе заведения и заботе со стороны руководства о своих подчиненных.

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Опрятность — одно из основных требований к персоналу. Кстати, одинаковая хорошая обувь говорит о классе ресторана и особой заботе о своих работниках. Еще я обращаю внимание на прически — убраны ли волосы, не мешают ли они работе, — уточнила эксперт.

Важно, чтобы на клиента при появлении обратили внимание даже при отсутствии хостеса или администратора зала. Егорова также советует оценить температуру воздуха, запахи и фоновую музыку. При бронировании о некачественном сервисе говорит долгое ожидание ответа на звонок. Эксперт уточнила, что приятные эмоции должно вызывать и само меню: его должно быть приятно держать в руках. Кроме того, внушительный стоп-лист свидетельствует либо о некомпетентности шеф-повара, либо о проблемах с закупками продуктов.