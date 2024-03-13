Архивисты поделились фирменным рецептом любимых блинов Александра Пушкина

Российские хозяйки открыли для себя рецепт любимых блинов Александра Сергеевича Пушкина. Как рассказали архивисты, няня поэта, Арина Родионовна, пекла ему необычные розовые блины. Приятельница Пушкина, фрейлина императорского двора, знаменитая мемуаристка Александра Россет-Смирнова в своих воспоминаниях писала, что поэт очень любил розовые блины, которые ему готовила няня. Для того, чтобы они были необычного цвета, Арина Родионовна в тесто добавляла сок свёклы.

Старинный рецепт так вдохновил кулинаров, что вошёл в правительственный проект «Петербургская кухня», инициированный для создания кулинарного бренда Северной столицы. Рецепт мгновенно стал хитом, и сегодня, в разгар Масленицы, мы делимся им с вами. Вам понадобится:

яйцо куриное — 4 шт.;

пшеничная мука — 200 гр.;

сливочное масло — 30 гр.;

кислое молоко — 1 стакан;

сахар;

соль;

средняя по размеру свёкла.

Прежде всего, следует просеять муку. Затем желтки отделяем от белков и добавляем в муку. Туда же вносится растопленное и слегка остывшее масло. Всё это перемешивается. Потом в тесто вливается кислое молоко комнатной температуры и добавляется свекольный сок. Его удобно выжимать из предварительно натёртой свёклы просто через марлю, сложенную в два слоя. После этого взбиваем до плотной пены яичный белок и перемешиваем с тестом, добавив соль и сахар.

Сковородка должна быть разогретой. Подавать блины кулинары советуют с вареньем. Александр Сергеевич Пушкин в детстве, по воспоминаниям знакомых, предпочитал варенье из светлого крыжовника. По вкусу розовые блины не отличаются от обычных, но выглядят очень эффектно.