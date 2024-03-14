Анита Цой раскрыла секретные рецепты масленичных блинов.

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О кулинарных талантах Аниты Цой в шоу-бизнесе ходят легенды. Все артисты — от Филиппа Киркорова до Лолиты — обожают ее закрутки, которые она назвала «Цойкины рецепты». Как стало известно «МК», на этой масленичной неделе особенный спрос на варенье от звезды. Прежде всего малиновое, клубничное, смородиновое. Блины с таким вареньем от Аниты Цой всегда идут на ура. Ну и, конечно, певица решила, что и сама будет всю неделю печь блины, а эксклюзивными рецептами – поделится с нашими читателями.

«Это один из моих самых любимых праздников, — признается Анита Цой. — Я ведь обожаю готовить, люблю принимать гостей. А на Масленицу именно это и нужно делать всем. Мы все устали от зимы, значит, надо ее широко проводить, задобрить, умаслить. И вкусно поесть перед Великим постом».

Анита Цой обещает, что всю неделю будет собственноручно печь блины не только для семьи, но и для друзей, и для коллег-артистов.

«Я обычно угощаю и тех, кто живет в поселке рядом, и тех, кто работает у меня, — улыбается певица. — Все знают, что блины у меня получаются волшебными, нежными, аппетитными. Но никакого большого секрета нет. Я просто знаю два проверенных годами рецепта, которые получатся даже у новичка на кухне. У меня даже муж может их испечь».

Блины «Легкие» Ингредиенты:

● кипяток — 1,5 стакана

● молоко — 1,5 стакана

● яйца — 2 шт.

● мука — 1,5 стакана (тесто должно быть более жидким, чем на оладьи)

● сливочное масло — 1,5 ст. л.

● сахарный песок — 1,5 ст. л.

● соль — 0,5 ч. л.

● ваниль

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

Взбейте яйца с сахаром, добавьте по вкусу соль и ваниль, а затем, продолжая взбивать, влейте молоко и постепенно добавьте муку. Не переставая взбивать, влейте растопленное сливочное масло, а затем кипяток тонкой струйкой. Перемешайте до образования однородной массы. Тесто отставьте на полчаса. На разогретую сковороду тонким слоем вылить тесто, подождать 1–2 минуты и только потом перевернуть. Это нужно для того, чтобы с поверхности блина уходила влага. Выложить на блюдо. Приятного аппетита!

Блины с начинкой

Ингредиенты:

● мука высший сорт — 300 г

● молоко — 150 г

● яйцо куриное — 1 шт.

● масло растительное — 50 г

● шпинат — 150 г

● сливочный сыр — 100 г

● красная или черная икра — 20 г

Замешиваем муку, молоко и яйцо, затем добавляем в тесто растительное масло. Жарим блины на сковороде и параллельно можно начать готовить начинку. Шпинат бланшировать в кипящей воде с добавлением соли 1 минуту, затем охладить и смешать с сыром. Полученную начинку завернуть в блинчик, а сам блин разрезать на три части, получится что-то в виде роллов. Выложить блины на порционную тарелку, украсить салатом корн, красной икрой. Рекомендуется подавать со сметаной.