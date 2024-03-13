Опасна ли обработка продуктов питания ионизирующим излучением

Технология обработки продуктов питания ионизирующим излучением, или радиацией, используется давно. Данный способ продлевает сроки хранения и обеззараживает продовольственные товары. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.

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Например, облучение экзотических фруктов помогает ускорить их созревание.

«Иногда это делают с помощью газа этилена, который является природным растительным гормоном, а иногда это делают с помощью радиации. Разработаны специальные методики облучения бананов, манго, клубники, папайи. Всему этому радиация помогает обрести нужную спелость», – сказал Малоземов.

Такая технология абсолютно безопасна, уверяет он. Мощность излучения, применяемая при подобной обработке, маленькая. Сами продукты получают возможность самостоятельно «фонить» только если они заражены радионуклидами, заключил Малоземов.