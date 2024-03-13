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Эксперт рассказал, опасна ли обработка продуктов питания ионизирующим излучением

Технология обработки продуктов питания ионизирующим излучением, или радиацией, используется давно. Данный способ продлевает сроки хранения и обеззараживает продовольственные товары. Об этом сообщил в интервью радио Sputnik автор и ведущий программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малоземов.

Опасна ли обработка продуктов питания ионизирующим излучением
© Вести Подмосковья

Например, облучение экзотических фруктов помогает ускорить их созревание.

«Иногда это делают с помощью газа этилена, который является природным растительным гормоном, а иногда это делают с помощью радиации. Разработаны специальные методики облучения бананов, манго, клубники, папайи. Всему этому радиация помогает обрести нужную спелость», – сказал Малоземов.

Такая технология абсолютно безопасна, уверяет он. Мощность излучения, применяемая при подобной обработке, маленькая. Сами продукты получают возможность самостоятельно «фонить» только если они заражены радионуклидами, заключил Малоземов.

Еда
Сергей Малоземов