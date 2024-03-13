Чем опасны блины на сливочном масле

В блинах на сливочном масле содержится большее количество канцерогенов, чем в приготовленных на растительных маслах. Такое мнение озвучила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

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«Чем опасны канцерогены? Это агенты, вызывающие необратимые процессы в организме. Они могут нанести ущерб даже генетическому аппарату, который контролирует жизнедеятельность наших соматических клеток. Более того, канцерогены могут нарушать программу нашей ДНК. Одним словом, это достаточно опасное явление», — сказала эксперт.

Соломатина уточнила, что выделение канцерогенов происходит в результате быстрого окисления сливочного масла. В подобном продукте также немало белковых фракций, они тоже негативно влияют на организм. Поэтому стоит заменить сливочное масло на растительное и рафинированное, заключила она.