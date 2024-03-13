На что нужно обращать внимание при выборе вина

Председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке вина.

© Вечерняя Москва

— Базовые вещи, на которые стоит обращать внимание, это наличие акцизных марок, целостность бутылки, соблюдение условий хранения, чтобы не было слишком жарко, — отметил он в комментарии «Радио 1».

Эксперт посоветовал покупать алкогольные напитки только в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Это дает гарантии качества и безопасности.

Он также напомнил, что открытые бутылки не рекомендуется хранить долго. По его словам, это влияет на вкусовые качества и различные процессы, которые могут происходить из-за несоблюдения условий хранения. Павлов добавил, что хранить вино нужно при комнатной температуре.

5 марта ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала российские власти ввести ввозные пошлины для вина из государств — членов НАТО в 20 процентов, передает RT.

В Госдуму внесен законопроект о винном туризме. На участках, включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель, будет разрешено строить мини-отели. «Вечерняя Москва» узнала, куда можно отправиться за дегустацией местного напитка.