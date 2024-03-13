Правозащитник Павлов рассказал, на что нужно обращать внимание при выборе вина
Председатель организации «Общественная потребительская инициатива», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов рассказал, на что нужно обращать внимание при покупке вина.
— Базовые вещи, на которые стоит обращать внимание, это наличие акцизных марок, целостность бутылки, соблюдение условий хранения, чтобы не было слишком жарко, — отметил он в комментарии «Радио 1».
Эксперт посоветовал покупать алкогольные напитки только в проверенных магазинах, которые имеют соответствующею лицензию на продажу. Это дает гарантии качества и безопасности.
Он также напомнил, что открытые бутылки не рекомендуется хранить долго. По его словам, это влияет на вкусовые качества и различные процессы, которые могут происходить из-за несоблюдения условий хранения. Павлов добавил, что хранить вино нужно при комнатной температуре.
5 марта ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала российские власти ввести ввозные пошлины для вина из государств — членов НАТО в 20 процентов, передает RT.
В Госдуму внесен законопроект о винном туризме. На участках, включенных в федеральный реестр виноградопригодных земель, будет разрешено строить мини-отели. «Вечерняя Москва» узнала, куда можно отправиться за дегустацией местного напитка.