«Два шефа — одна кухня»: сочетание вкусов и локальных культур на ужине в WineKitchen

16 марта 2024 года в ресторане WineKitchen состоится пятый гастроужин в рамках 2 сезона проекта «Два шефа – одна кухня» курорта Mriya Resort & SPA с участием амбассадор-шефа курорта – Семёна Ленского и приглашенного бренд-шефа из Москвы - Кирилла Бергера (AgalarovRest).

Ресторанная группа Эмина Агаларова AgalarovRest присоединяется к проекту курорта Mriya Resort & SPA «Два шефа — одна кухня», который объединяет рестораны и шеф-поваров разных регионов нашей страны и позволяет жителям России получить интересный гастрономический опыт.

WineKitchen — первый в Крыму ресторан локаворской кухни. Все блюда приготовлены из локальных продуктов, выращенных и произведенных на территории полуострова малыми и средними фермерскими хозяйствами. Теплый хлеб из различных сортов пшеницы - только что из печи собственной пекарни, барбекю из нежнейшего мяса, тающего во рту, авторские сорта сыра, идеально сочетающиеся с собранием вин со всего мира. Ресторан расположен на территории WINEPARK посреди виноградников. Красивая природа, свежий морской воздух и расслабляющая атмосфера - все, что нужно для хорошего аппетита.

Ресторанная группа Эмина Агаларова AgalarovRest присоединяется к проекту курорта Mriya Resort & SPA «Два шефа — одна кухня», который объединяет рестораны и шеф-поваров разных регионов нашей страны и позволяет жителям России получить интересный гастрономический опыт.

Меню от двух шефов включает семь курсов. Каждый подается в сопровождении вин WINEPARK, чья коллекция призвана продемонстрировать многогранность уникальных терруаров полуострова Крым, крепких напитков от старейшего крымского производителя - коньячного дома «Коктебель».

© Партнерский материал

Для начала подадут тартар из черноморской камбалы с щучьей икрой от Семёна Ленского, далее карпаччо с персиковым понзу и крымским трюфелем из морского гребешка от Кирилла Бергера, на горячее подкопчёное утиное филе с яблочным чатни и крымским изюмом, цветы цуккини с камчатским крабом, ростбиф из крымской телятины, луково-пивное пюре, чёрная треска с весенней спаржей, соусом из гребешка и икры, а на десерт «Павлова» с лавандой.

Кроме гастрономического удовольствия, гости прямо во время ужина смогут выиграть диагностику Mriya Life Institute «Биоимпеданс», которая позволит за одну процедуру получить точные сведения о составе тела по сегментам.

© Партнерский материал

Пятый ужин, как и вся серия ужинов, приурочены к циклу мероприятий в честь юбилея курорта под общим названием «Mriya X», и финал проекта ознаменует грандиозный ужин в честь десятилетия Mriya Resort & Spa с участием всех партнеров-ресторанов и насыщенной событийной программой и приглашенными звездами российской эстрады.

В 2024 году на территории курорта запланировано проведение более 100 мероприятий, среди них «Фестиваль цветения сакуры», «Крымские каникулы», «HoReCa Fest 2024», «Гастролис» - ежегодный food-фестиваль, в рамках которого на один день рестораны и бары Крымского полуострова превратятся в один двухэтажный фудкорт.

Каждый ужин проекта представляет собой не только симфонию вкусов, объединяя кулинарные традиции и культуры, но еще помогает осуществить мечты подопечных благотворительного фонда “Детям Крыма”. В рамках благотворительной части проекта часть средств каждого билета будут направлены на развитие творческих и профессиональных талантов детей сирот и детей, оставшихся без родительской опеки. Трое детей из детского дома уже в моменте подготовки к ужину прикоснутся к мечте, узнают секреты профессии под чутким руководством профессионалов - Семёна Ленского и Кирилла Бергера.

Следующий ужин состоится 18 апреля в Нижнем Новгороде в ресторане современной русской кухни Yale, где локальные продукты встречаются с мировыми food-трендами и техниками. Шарм 19 века, природные мотивы и экзотические птицы — все это способно подарить удивительный опыт, когда история и современность гармонично сочетаются и оттеняют друг друга.