Миндаль, пекан и другие полезные орехи: сколько и когда можно?

Орехи являются частью здорового и разнообразного питания, если вы до сих пор редко включаете их в рацион, наш материал для вас. Какие орехи полезны и чем, читайте далее.

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Далеко не каждый из нас регулярно включает в рацион орехи. А зря, ведь они способствуют продлению жизни и являются отличным источником ненасыщенных жиров, клетчатки, витаминов и минералов. Ученые рекомендуют употреблять 30 г любых орехов пять и более дней в неделю, это отличный вариант здорового перекуса или дополнения к основным блюдам. Это принесет весомую пользу для здоровья, при условии, что ваш рацион разнообразен, вы регулярно едите овощи и не переедаете.

Но орехи отличаются по составу и свойствам, поэтому важно разобраться, какие именно лучше включать в рацион. Давайте разбираться.

Грецкий орех

Грецкие орехи с богатой маслянистой текстурой и слегка горьковатым вкусом богаты жирными кислотами омега-3, особенно альфа-линоленовой кислотой (АЛК). Эти полезные для сердца жиры поддерживают работу мозга, улучшают память и концентрацию внимания, уменьшают воспаление и способствуют общему благополучию. Кроме того, в грецких орехах мало углеводов и много клетчатки, они отлично утолят голод.

Миндаль

Миндаль является источником питательных веществ, которые приносят пользу для здоровья. Этот орех, который рекомендуется включать в рацион, так как он может удовлетворить суточную потребность в некоторых витаминах и основных минералах.

Миндаль является одним из самых богатых источников антиоксидантов, которые защищают организм от окислительного стресса, воспаления и старения. Антиоксиданты — это вещества, которые умеют обезвреживать свободные радикалы. К антиоксидантам относятся некоторые витамины и минералы.

Миндаль богат витамином Е — одним из основных витаминов, который помогает в работе сердца, а также полезен для людей, страдающих болезнью Альцгеймера. Одна порция — а это 28 г, содержит около 7,27 мг витамина Е, что составляет почти 50% от суточной нормы.

Еще одним аргументом, который делает миндаль чудесной пищей, является тот факт, что он богат магнием. Магний участвует в сотнях реакций организма, поэтому его роль довольно широка. Достаточная концентрация магния нужна нам для здоровья сердечно-сосудистой системы, баланса липидов в крови. Также магний отвечает за наш здоровый сон и стрессоустойчивость, и помогает при мигренях.

28 граммов миндаля содержат 3,5 грамма клетчатки, что делает миндаль хорошим источником пищевых волокон. Конечно, это все лишь немногим более 10% от рекомендованной суточной дозы клетчатки, но это отличный ее источник.

Пекан

Орехи пекан обладают восхитительным сладким и маслянистым вкусом. Они богаты мононенасыщенными жирными кислотами и содержат антиоксиданты, такие как витамин Е, которые помогают защитить клетки от повреждений, вызванных свободными радикалами. Эти орехи могут похвастаться содержанием кальция, магния, фосфора и цинка — отличный набор для костей, иммунитета и нервной системы. В пекане мало углеводов и много клетчатки, что делает их отличным перекусом. Добавляйте пекан в каши, запеченные овощи и супы-пюре.

Макадамия

Орехи макадамия ценятся за свою насыщенную кремовую текстуру и мягкий маслянистый вкус. Это один из самых жирных орехов. В орехах макадамия мало углеводов и много мононенасыщенных жиров, которые поддерживают здоровье сердца и способствуют сытости. Они также содержат антиоксиданты, которые могут обладать противовоспалительными свойствами. Макадамия украсит любое блюдо — от супов, до блюд на гриле, а также станет полноценным перекусом.

Бразильский орех

Бразильские орехи — это чемпион по содержанию селена, он содержит 25 суточных доз этого минерала. Селен уникален, он обеспечивает нам жизненную энергию и активность. В организме всего около 10 мг селена, но его значение невероятное важно. Как было выявлено в ряде исследований, у онкобольных селена почти нет, поэтому специалисты выделяют его как защитника от рака. Низкий уровень селена увеличивает риск рака на 30%. Также низкий уровень селена ассоциирован с высоким риском вирусных инфекций, не хотите болеть — ешьте богатые селеном продукты. Селен также участвует в акте зрения, хотите видеть хорошо, обратите на это внимание. Также селен участвует в спермогенезе и формировании яйцеклеток.

Всех, кто боится включать в свое меню орехи из-за страха набрать нежелательные килограммы, ученые спешат успокоить. На сегодняшний день проведено более 20 клинических испытаний на тему взаимосвязи употребления орехов и лишнего веса. У испытуемых, предпочитающих орехи, чувство насыщения наступало быстрее, и, как следствие, они получали меньше калорий из другой пищи. Ученые утверждают, что орехи повышают метаболизм, что является прекрасным поводом пересмотреть свои пищевые привычки. Конечно, речь идет о небольшом количестве — горсти орехов в день. Если есть их килограммами, лишний вес вам обеспечен.