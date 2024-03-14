Порядка 60% россиян повышают уровень кулинарного мастерства в интернете

Около 60% россиян, принявших участие в исследовании, заявили, что развивают свои кулинарные навыки в интернете: смотрят обучающие видео и читают пошаговые инструкции в соцсетях (тематические группы, блогеры, лента с публикациями друзей).

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на совместное исследование сервисов «Одноклассники» и Lady Mail.ru (проект VK).

Ещё 38% учиться готовить помогают родственники и друзья.

Новые рецепты и вдохновение 54% опрошенных также ищут в соцсетях, 22% экспериментируют на кухне и придумывают блюда сами, 18% пользуются книгами рецептов, 6% не готовят ничего нового.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.