Французский луковый суп — готовим по традиционному рецепту

Пожалуй, нет в мире человека, не знающего, что французы едят лягушек и любят луковый суп. Рецептом приготовления квакающих земноводных порадовать не можем, а вот как сварить традиционный луковый суп готовы рассказать.

Ингредиенты:

Белый Лук — 1 кг.

Сливочное масло — 60 г.

Бульон — 1 литр

Тимьян — 6 веточек

Твердый сыр — 200 г.

Багет — 1 шт.

Процесс приготовления:

Лук нарезать на четвертинки, а затем тонкими полосками.

Растопить сливочное масло и обжаривать лук примерно 20-35 минут до карамелизации.

Влить 250 мл бульона и добавить веточки тимьяна, залить еще 250 мл и повторить процесс выпаривания.

После этого, влить оставшуюся часть бульона, довести до кипения и варить до образования средней густоты.

Нарезать багет ломтиками и поджарить в тостере или поставить на 6 минут в духовку при 180 градусах.

Когда суп будет готов, перелить порционно в огнеупорную посуду (горшки), оставляя по 1-2 см. Засыпать половиной тертого сыра все порции, выложить по два ломтика гренок и сверху засыпать оставшимся сыром. Поставить в духовку на 200 градусов до расплавления сыра.