Микробиолог Цветикова рассказала о пользе квашеной капусты

Она также отметила в разговоре с Life.ru, что большое влияние на состояние микробиоты оказывает то, что мы едим, так как пища является основным источником витаминов, минералов и полезных бактерий. Микробиота может оказывать влияние на иммунитет, увеличивая или уменьшая защитные силы организма. Кишечная микрофлора также отвечает за метаболизм витаминов, разрушая или синтезируя полезные вещества.

Хотя микробиота не является единственным фактором, влияющим на состояние кожи, ее необходимо учитывать, если мы хотим иметь красивую внешность.

Чтобы поддерживать кожу в хорошем состоянии, необходимо употреблять продукты, которые способствуют росту полезных бактерий. В первую очередь, это ферментированные продукты, такие как квашеная капуста, которая является одним из самых доступных и полезных продуктов в межсезонье. На основе квашеной капусты можно приготовить множество салатов или использовать ее в качестве гарнира к мясным блюдам.

Для микробиоты также полезна клетчатка, которая содержится в овощах, фруктах, бобовых, злаках, орехах и семенах. Зеленый горошек, как в свежем, так и в консервированном виде, а также сушеные семена гороха считаются очень полезными. Гороховое волокно стимулирует разнообразие бактерий.

Цветикова также отметила, что те, кто отказывается от молочных продуктов по веянию моды, совершают ошибку. Если нет медицинских противопоказаний, кефир и йогурты, наоборот, помогают росту полезной микрофлоры, что положительно сказывается на состоянии иммунитета и кожи.

В заключение микробиолог посоветовала отказаться от полуфабрикатов и мясных изделий, таких как колбасы и сосиски, или употреблять их в минимальных количествах не чаще одного раза в неделю. Колбасу и сосиски лучше заменить натуральным запеченным мясом, которое можно нарезать как колбасу и использовать в качестве бутербродов.