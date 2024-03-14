Шесть рецептов очень вкусных тонких блинов на молоке, кефире, воде и соке

Традиционное блюдо Масленой недели — блины. Они олицетворяют собой солнце, а значит, приход весны и тепла. Сегодня поделимся рецептами классических блинов, а также расскажем, как приготовить это блюдо на молоке, воде, кефире, соке и даже как испечь разноцветные блины.

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Классический рецепт блинов

У каждой хозяйки, как правило, имеется собственный рецепт блинов, причем нередко он передается по наследству от прабабушек. Поэтому понятие «классические блины» — очень условное. Чтобы точно не ошибиться с понятием «классика» предлагаем вам рецепт блинов на воде из «Книги о вкусной и здоровой пище», изданной в 1952 году.

Для того чтобы испечь блины на скорую руку, авторы книги предлагают взять:

Пшеничной муки — 750 г

Яиц — 4 шт.

Сахара — 1,5 ст. л.

Соды — 2/3 ч. л.

Соли — 2/3 ч. л.

Лимонной кислоты — 2/3 ч. л.

Воды — 5 ст.

Яйца размешать в четырех стаканах теплой воды, ввести в смесь сахар, соду, соль, а затем постепенно всыпать муку, размешивая тесто венчиком или миксером. Лимонную кислоту растворить в стакане воды и ввести в тесто перед жаркой.

Сковороду для приготовления блинов авторы рекомендуют брать непременно с утолщенным дном — чугунную или с антипригарным покрытием. Перед тем как налить на нее первую порцию теста, сковороду необходимо хорошо раскалить и смазать подсолнечным маслом.

Первую порция теста необходимо вылить поварешкой и равномерно распределить по дну, поворачивая сковороду. Через одну-две минуты перевернуть лопаткой. Вероятнее всего, первый блин получится «комом» или бледным и слишком толстым. Если блин не удалось перевернуть, значит, он не пропекся или в тесте мало муки. Если получился бледным — нужно прожаривать его дольше. Если толстым — надо добавить в тесто воды.

Точное время приготовления блинов каждая хозяйка вычисляет сама, как и количество теста, которое нужно добавлять на сковороду. Эти показатели зависят от рецепта теста, особенностей плиты, диаметра сковороды и материала, из которого она сделана.

После того как блин прожарился с обеих сторон, его перекладывают на большую тарелку и смазывают топленым маслом. На сковороду снова добавляют немного подсолнечного масла и выливают следующую порцию теста. Чтобы процесс шел быстрее, можно одновременно жарить блины на двух или трех сковородах.

Рецепт блинов с дырочками

У каждого человека свои предпочтения в том, что касается блинов. Для кого-то идеальны тонкие блины, кому-то по вкусу сладкие, а кто-то любит блины с дырочками. Чтобы приготовить тонкие блины с дырочками на кефире, в соответствии с рецептом необходимо взять:

Пшеничной муки — 3 ст.

Сахара — 2 ст. л.

Горячей воды — 0,5 л

Кефира — 750 мл

Яиц куриных — 6 шт.

Сливочного масла — 100 г

Соды — 2/3 ч. л.

Соли — 1/2 ч. л.

Подсолнечного масла — 4 ст. л.

В миске соединить сухие ингредиенты, хорошо перемешать. В другой емкости смешать кефир и яйца. В миску с сухой смесью понемногу вливайте кефир с яйцами, постоянно помешивая. Как только тесто станет однородным, влейте в него кипяток и подсолнечное масло. Смесь должна получиться очень жидкой.

После этого разогрейте сковороду, смажьте ее маслом и налейте первую порцию теста. Как только оно схватится с одной стороны, на блине появятся пузырьки, а затем — дырочки. После обжаривания с обеих сторон перекладывайте блины на широкую тарелку и смазывайте сливочным маслом.

Рецепт тонких блинов

Тонкие блины прекрасны тем, что их можно съесть много. Кроме того, в них очень удобно заворачивать различные начинки при приготовлении блинчатых пирожков. Конечно, насколько тонкими получатся блины, в итоге зависит от мастерства хозяйки. Однако и состав теста имеет значение. Для него потребуется:

Пшеничной муки — 300 г

Яиц — 6 шт.

Молока — 750 мл

Подсолнечного масла — 3 ст. л.

Яйца необходимо перемешать с маслом блендером. Муку высыпать горкой в глубокую емкость, сделать в ней углубление и влить туда получившуюся смесь. Смешать тесто, чтобы масса стала однородной, а затем вливать туда тонкой струйкой молоко, постоянно размешивая. Тесто в небольшом количестве выливать на раскаленную, смазанную маслом сковородку, поворачивая ее по кругу, чтобы смесь равномерно растеклась. Блины жарят около полуминуты с каждой из сторон, так, чтобы они подрумянились.

Рецепт блинов на молоке

Для того чтобы испечь блины на молоке по самому простому рецепту, потребуется взять:

Пшеничной муки — 400 г

Молока — 0,5 л

Сахара — 1 ч. л.

Яиц — 2 шт.

Подсолнечного масла — 2 ст. л.

Соли — 1/3 ч. л.

В глубокой емкости взбивают яйца с сахаром, добавляют соль. Затем туда вливают половину объема молока и снова мешают. После этого в смесь понемногу вводят муку, промешивают и доливают остатки молока, а затем — масло. Дать тесту постоять четверть часа. Готовить такие блины лучше на сковороде с антипригарным покрытием, обжаривая около 1 минуты с одной стороны и порядка 30 секунд со второй.

Рецепт блинов на соке

Если вам хочется порадовать малышей необычными блинами, то можно приготовить это блюдо на соке. Лучше всего использовать яблочный. Такие блины получаются румяными и ароматными. Для их приготовления потребуется:

Пшеничная мука — 300 г

Яблочный сок — 0,5 л

Яйца — 4 шт.

Разрыхлитель для теста — 2 ч. л.

Подсолнечное масло — 4 ст. л.

Жидкие ингредиенты взбить до появления пены. Перемешанную с разрыхлителем муку постепенно вводить в тесто, все время помешивая. Жарить их следует как обычно. Яблочные блины получаются немного более толстыми, но не ломкими. Их можно подавать с топленым маслом, сметаной, йогуртом или свежеприготовленным яблочным пюре.

Разноцветные блины

Для самых маленьких почитателей блинов стоит приготовить это блюдо разных цветов. Для этого потребуется:

Пшеничной муки — 400 г

Молока — 300 мл

Воды — 300 мл

Рисовой муки — 200 г

Гречневой муки — 200 г

Яиц — 2 шт.

Подсолнечного масла — 4 ст. л.

Разрыхлителя для теста — 20 г

Сахарозаменителя жидкого — 2 г

Ванилина — 2 г

Свекольного сока — 60 мл

Черничного сока — 60 мл

Сока шпината — 60 мл

Куркумы — 1 ч. л.

Смешать в одной емкости пшеничную, рисовую и гречневую муку, добавить разрыхлитель и ванилин. Ввести в смесь молоко, масло, яйца, воду и сахарозаменитель. Полученное тесто разделить на четыре равные части. В каждую добавить один вид красителя. Блины пекутся как обычно, подавать их можно со сметаной, вареньем, медом или маслом. А еще из них можно сделать разноцветный торт.

Цветной блинный торт

Для его приготовления потребуются разноцветные блины и крем. Для приготовления крема необходимо взять:

Творога — 650 г

Сметаны — 20 г

Ванилина — 1 г

Горького шоколада — 1 шт.

Готовые остывшие блины выравниваем по самому маленькому, подрезаем ножом сухие края. Блендером смешиваем творог, сметану и ванилин. Блины укладываем стопкой на тарелку, промазывая каждый кремом. Если крема хватит, то им можно смазать бока торта. Посыпать измельченным шоколадом и убрать в холодильник на пару часов. Такой торт можно готовить не только на Масленицу, но и на другие праздники. Например, приготовленный по рецепту торт из разноцветных блинов будет эффектно смотреться не только на столе, но и на фото с дня рождения.