Эксперты рассказали, в какой посуде лучше готовить блины на Масленицу

Масленичная неделя – один из самых ожидаемых праздников весны, во время которого россияне не только радуются первой оттепели, но и наслаждаются любимым традиционным блюдом – блинами. А о том, на какой посуде получаются самые вкусные блины, рассказали изданию «Вести Подмосковья» шеф-повар бара «Машенька и Негрони» Артем Переседов и шеф-повар ресторана Carob Cafe Иван Григорьев.

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Эксперты считают, что классические блины лучше всего печь на чугунной сковороде, как это было принято раньше. Достоинство этой посуды в продолжительном сохранении температуры, благодаря чему блины получаются на вкус как в детстве. Однако есть и минусы – чугунная сковорода тяжелая и может покрываться ржавчиной, поэтому требует бережного ухода.

Некоторые также предпочитают разнообразить масленичную неделю панкейками, в этом случае лучше готовить блюдо на сковороде-блиннице. При этом рекомендуется использовать тефлоновое покрытие, так как оно позволяет выпекать без масла. Однако оно быстро изнашивается, из-за чего приготовленная на нем пища становится вредной для здоровья человека. Электроблинницы также не требуют масла при жарке и более удобны в использовании, чем сковороды, но и здесь нужно быть внимательными с тефлоновым покрытием, отметили повара.

По данным поиска Яндекса, сегодня цены на блинные сковороды в интернет-магазинах начинаются примерно от 200 рублей и доходят до свыше 40 тысяч рублей. А цены на блинницы — от 700 рублей и до более чем 100 тысяч рублей.