Назван овощ, который обязательно должен быть в весеннем рационе

Врач-нутрициолог Екатерина Стасюк назвала овощ, который обязательно должен быть в весеннем рационе каждого человека.

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В интервью изданию «Спорт-Экспресс» она заявила, что речь идёт о капусте брокколи. По словам специалиста, данный овощ, содержит витамин С, B6 и магний. Также в одной порции брокколи присутствует почти дневная норма очень важного для иммунитета витамина А.

«Благодаря богатому витаминному составу продукт помогает защитить организм от опасных вирусов и бактерий, которые активизируются в весеннее время года», — объяснила эксперт.

Кроме того, брокколи укрепляет кости, увеличивает их плотность и снижает риск переломов из-за высокого содержания витамина К.

Помимо этого, подчеркнула врач, брокколи является одним из чемпионов по содержанию клетчатки, грубые пищевые волокна этого овоща очищают организм от токсинов, лишнего сахара, холестерина и канцерогенов.

При этом регулярное употребление овоща нормализует пищеварение и предотвращает желудочно-кишечные заболевания.

«Ещё брокколи содержит огромное количество индол-3-карбинола – органического вещества, которое играет важную роль в поддержании нормальной работы женской репродуктивной системы. Не стоит забывать, что это диетический продукт, в 100 г которого содержится всего лишь 34 ккал. А высокое содержание воды и клетчатки в капусте замедляет пищеварение, создаёт ощущение сытости и задерживает чувство голода, что способствует похудению», – резюмировала Стасюк.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», употребление брокколи перед сном может вызвать вздутие живота и привести к бессоннице.