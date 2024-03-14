Диетолог рассказала, какие бургеры могут быть частью здорового рациона

Маленький бургер с яйцом можно назвать здоровой частью рациона, утверждает сертифицированный врач-диетолог из США Келси Куник. Она подчеркивает, что блюдо содержит достаточное количество белка и может стать частью правильного и сбалансированного питания. Слова специалиста приводит издание Daily Mail.

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Диетолог объяснила, что люди, которые следят за своим здоровьем, иногда также посещают заведения, где в основном предлагают фастфуд. Однако даже в таких местах можно выбрать наименее вредные блюда.

Самым подходящим вариантом может стать маленький бургер с яйцом, сыром, несколькими ломтиками бекона и листом салата.

Куник отмечает, что яйцо и бекон содержат нужное количество белка, а хлеб добавляет углеводов, что способствует продолжительному насыщению.

Помимо этого, диетолог советует заказывать сэндвичи или бургеры на основе курицы или индейки.

В качестве десерта врач рекомендует обратить внимание на ванильное мороженое в вафельном стаканчике вместо привычных пончиков.