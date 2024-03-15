Диетолог дала советы по выбору киви

Если у человека нет заболеваний пищеварительной системы, то можно выбирать плоды любой спелости, но лучше отдавать предпочтение более мягким. Об этом в эфире радио Sputnik заявила врач-диетолог Наталья Круглова.

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По ее словам, перезрелые киви есть безопасно, однако если кожура повреждена, то в ягоде могут начаться процессы гниения. Такие плоды лучше не употреблять, предупредила специалист. Также она рекомендовала тщательно промывать кожицу, поскольку она шероховатая и в ней могут скапливаться грязь и патогенные микроорганизмы.

Врач отметила, что киви – хороший источник витамина С, но если плод очищен и нарезан, что витамин в нем начинает разрушаться. В связи с этим Круглова рекомендует есть ягоду сразу после очистки. Кроме того, продолжила она, в киви много калия, в небольшом количестве содержатся цинк и селен.

Диетолог добавила, что пищевые волокна и органические кислоты в киви способствуют нормализации стула, однако дубильные вещества могут вызвать дискомфорт у людей с заболеваниями пищеварительной системы. В заключение Круглова сказала, что здоровому человеку можно в день употреблять по 2–3 плода среднего размера.