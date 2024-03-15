Провожаем Масленицу с фаршированными блинами
Вот и подходит к концу масленичная неделя. А чтобы проводить ее на должном уровне, предлагаем приготовить фаршированные блины с мясом и сыром.
Ингредиенты:
- Яйцо — 3 шт.
- Сахар — 15 г.
- Соль — щепотка
- Молоко — 500 мл.
- Раст. масло — 75 мл.
- Мука — 275 г.
- Вода — 200 мл.
- Мясной фарш — 300 г.
- Твердый сыр — 150 г.
- Перец — по вкусу
Процесс приготовления:
Взбейте венчиком яйца, сахар, ½ чайной ложки соли, молоко, 45 мл масла и муку. Вскипятите воду и введите в тесто.
Смажьте сковороду 1 чайной ложкой масла. Приготовьте блины.
В другой сковороде разогрейте оставшееся масло. Обжарьте фарш за 10–15 минут, помешивая. Посолите и поперчите.
Натрите сыр и смешайте его с мясом. Выкладывайте начинку на блины, подворачивайте края и скручивайте в рулетики.