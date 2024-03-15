Провожаем Масленицу с фаршированными блинами

Вот и подходит к концу масленичная неделя. А чтобы проводить ее на должном уровне, предлагаем приготовить фаршированные блины с мясом и сыром.

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Ингредиенты:

Яйцо — 3 шт.

Сахар — 15 г.

Соль — щепотка

Молоко — 500 мл.

Раст. масло — 75 мл.

Мука — 275 г.

Вода — 200 мл.

Мясной фарш — 300 г.

Твердый сыр — 150 г.

Перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Взбейте венчиком яйца, сахар, ½ чайной ложки соли, молоко, 45 мл масла и муку. Вскипятите воду и введите в тесто.

Смажьте сковороду 1 чайной ложкой масла. Приготовьте блины.

В другой сковороде разогрейте оставшееся масло. Обжарьте фарш за 10–15 минут, помешивая. Посолите и поперчите.

Натрите сыр и смешайте его с мясом. Выкладывайте начинку на блины, подворачивайте края и скручивайте в рулетики.