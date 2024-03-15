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Провожаем Масленицу с фаршированными блинами

Вот и подходит к концу масленичная неделя. А чтобы проводить ее на должном уровне, предлагаем приготовить фаршированные блины с мясом и сыром.

Провожаем Масленицу с фаршированными блинами
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Ингредиенты:

  • Яйцо — 3 шт.
  • Сахар — 15 г.
  • Соль — щепотка
  • Молоко — 500 мл.
  • Раст. масло — 75 мл.
  • Мука — 275 г.
  • Вода — 200 мл.
  • Мясной фарш — 300 г.
  • Твердый сыр — 150 г.
  • Перец — по вкусу

Процесс приготовления:

Взбейте венчиком яйца, сахар, ½ чайной ложки соли, молоко, 45 мл масла и муку. Вскипятите воду и введите в тесто.

Смажьте сковороду 1 чайной ложкой масла. Приготовьте блины.

В другой сковороде разогрейте оставшееся масло. Обжарьте фарш за 10–15 минут, помешивая. Посолите и поперчите.

Натрите сыр и смешайте его с мясом. Выкладывайте начинку на блины, подворачивайте края и скручивайте в рулетики.

Еда