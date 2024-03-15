Пять оригинальных супов, которые можно попробовать в ресторанах Москвы

Суп с креативной подачей или необычным ингредиентом — именно то, что шеф-повар прописал. Предлагаем топ-5 небанальных первых блюд, которые непременно порадуют ваши вкусовые рецепторы.

© Super.ru

Суп с мясом глухаря

На вопрос «А знаете ли вы, каков глухарь на вкус?» мало кто даст утвердительный ответ. Тем познавательнее будет визит в ресторан «Экспедиция. Северная кухня». Знакомьтесь — «шулюм», трофейный охотничий суп с мясом глухаря. Подается в металлической кружке с шампуром репчатого лука и поджаренными хлебцами. Остальное меню от шеф-повара Юрия Сысоева в таком же духе: котлеты из моллюска-трубача, холодец из лося и жареные оленьи языки.

Суп из каштанов

Это сейчас картофель, который появился в Европе в XVI веке, всему голова, а до него на кухне хозяйничали каштаны, известные европейцам с X столетия. Современные блюда из каштанов отличаются изысканной подачей, как, например, крем-суп с лангустинами и зеленым маслом, который готовят в ресторане Zemlya Moscow. Заведение разделено на «стихийные» зоны: «Воду», «Огонь», «Землю» и «Воздушную веранду». Такое же деление присутствует и в меню горячих блюд, за которое отвечает шеф Кирилл Фионычев.

Суп из бычьих хвостов

Лучшее, по мнению аргентинцев, средство от похмелья — «Эстофадо кампестре». С испанского это переводится как «тушеное мясо по-сельски», а на деле является густой похлебкой из бычьих хвостов, варят которую пять часов. В стейк-хаусе El Gaucho знают секреты приготовления блюда и не пренебрегают многочасовой технологией. К слову, история ресторана насчитывает уже более 25 лет: именно здесь москвичи начали знакомиться с кухней латиноамериканских стран и, что уж говорить, полюбили ее.

Пивной суп

Рецепт супа выглядит очень по-немецки: здесь вам и пиво, и баварские колбаски, и сливки. Но такое блюдо готовили еще древние египтяне, так что называть Германию его родиной все же не стоит. В Москве за пивной суп отвечает команда гастропаба «Бибирево» (нет, в одноименный район ехать не надо, путь держим к метро «Киевская»). Что заказываем кроме супа? Готовьтесь, выбор предстоит довольно сложный: в меню уживаются разнообразные блюда мировых кухонь, переосмысленные на новый лад.

Вишневый суп

Ресторан «СУП-кафе» открылся на «Белорусской» более 20 лет назад. В меню 44 позиции на мясном, рыбном и овощном бульонах. Супы есть и в десертном разделе, например вишневый. Сочетание ягод, сладкого сиропа и ванильного мороженого — мечта сладкоежки!