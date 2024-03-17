Постное меню 2024: 18 лучших постных рецептов на каждый день

Во время поста люди сознательно отказываются от определённых продуктов по религиозным, этическим или диетическим причинам. Во время поста нельзя есть мясо, молочные продукты, яйца, рыбу и другие продукты животного происхождения.

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Однако это не значит, что такое питание должно быть скучным или несбалансированным. Наоборот, существует множество вкусных и питательных рецептов, которые можно приготовить, придерживаясь постного меню.

Решение соблюдать пост должно быть связано, естественно, не с похудением, а с обузданием желания вкусно и обильно поесть, — Анна Коробкина, врач-диетолог, спортивный нутрициолог, нефролог филиала клиники «Хадасса».

Польза поста для здоровья

По сути пост — это кратковременная вегетарианская диета, и человеку, у которого нет дефицита железа, витамина В12, отсутствуют тяжёлые заболевания (в частности онкологические) и травмы, такое питание не повредит.

В медицинской научной базе нет серьёзных исследований на тему влияния поста на организм, но есть множество исследований, демонстрирующих пользу кратковременного вегетарианского питания для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы. Этому способствуют временное исключение животных жиров, употребление большого количества пищевых волокон, в особенности цельнозерновых продуктов, овощей и фруктов.

При некоторых недугах соблюдение поста будет даже полезным, например при подагре (в пост исключены наваристые бульоны, студни, колбасы, субпродукты, рыбные консервы, красное мясо, провоцирующие приступ), а также для людей с почечной недостаточностью (ограничение белка), атеросклерозом и аллергией.

Когда нужна консультация врача?

Когда следует более внимательно составлять постный рацион или вовсе от него отказаться? Во-первых, при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта в стадии обострения. Среди них гастрит, эзофагит, холецистит, панкреатит, дуоденит, язвенная болезнь, воспалительные заболевания кишечника, синдром раздражённого кишечника.

Это связано с тем, что с увеличением растительной пищи возможны дискомфорт и нарушение функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В этом случае рекомендуется употреблять термически обработанные овощи: рагу, соте, запечённые, на пару.

При соблюдении поста людям с сахарным диабетом тоже необходимо проконсультироваться с врачом, поскольку сытными в пост являются блюда, состоящие из высокоуглеводных продуктов. Многие из них содержат глюкозу, повышающую уровень сахара в крови.

В этом случае рекомендуется выстраивать свой рацион из продуктов с низкой и средней ГН (гликемическая нагрузка): яблоки, цитрусовые, фасоль, чечевица, нут, кешью, морковь, перец болгарский, любая капуста, киноа, грецкие орехи, проросшие зёрна, льняное семя, перловка, паста из твёрдых сортов пшеницы аль денте. Cуммарно они не должны превышать 60 ГИ (гликемический индекс) в сутки.

Гликемический индекс (ГИ) — показатель скорости усвояемости углеводов организмом. В свою очередь, гликемическая нагрузка (ГН) — мера того, насколько тот или иной продукт способнен повысить уровень глюкозы в крови.

Кому пост совсем нежелателен?

Поскольку животные белки являются полноценными по своему аминокислотному составу и доступными для организма — это необходимый компонент для построения клеток, синтеза гормонов, выработки антител, доступный источник железа. Именно поэтому дети до 14 лет, беременные, кормящие матери, люди в период восстановления после болезней освобождаются от строгого поста.

А как быть спортсменам?

Что же делать спортсменам во время поста, ведь профессионалы нуждаются в полноценном питании, необходимом для восстановления и повышения адаптации к нагрузкам?

Если человек находится на этапе интенсивных тренировок, на этапе соревнований, то лучше отказаться от соблюдения поста, поскольку от рациона сильно зависит успех. При недостаточном питании, отсутствии необходимого количества полноценного белка, не отвечающего уровню нагрузки, могут наступить переутомление и синдром перетренированности.

Если спортсмен находится на этапе обычных тренировок, то для выстраивания рациона в пост относительно белка необходимы добавки в виде соевого протеина.

В среднем для активации синтеза белка спортсмену рекомендуется не менее 25 г, но не более 40 г белка за приём пищи.

Рекомендуется обратить внимание на такой продукт, как тофу. А вот бобовыми продуктами не стоит увлекаться, так как они могут провоцировать дискомфорт в ЖКТ, что не очень желательно во время тренировок.

Можно ли сбросить вес во время поста?

При соблюдении постного меню очень легко поправиться, ведь сытными продуктами являются именно высокоуглеводные — каши, макароны, картофель — и их количеством очень легко превысить суточную калорийность, особенно если сдобрить блюдо растительным маслом.

Для примера: тарелка пшённой каши с тыквой содержит 523 ккал, гречневая каша с маслом и грибами — 572 ккал.

Постные завтраки

Завтрак является одним из самых важных приёмов пищи в течение дня, даже во время поста. Меню может быть разнообразным и питательным даже без белка животного происхождения.

Овсянка с фруктами и орехами. Это отличный выбор для постного завтрака, поскольку овсянка богата клетчаткой и питательными веществами, обеспечивающими сытость до следующего приёма пищи. Кашу можно приготовить на воде или растительном молоке, сдобрить ягодами или орехами.

Тосты с авокадо и помидорами. Авокадо является источником здоровых жиров и питательных веществ. Тосты лучше выбирать из цельнозернового хлеба, нанести на них пюре из авокадо, после чего добавить нарезанные ломтики помидора и травы по вкусу, например, базилик.

Смузи с овощами и ягодами. Хороший способ получить утром порцию питательных веществ и витаминов. Понравившиеся вам ингредиенты нужно смешать в блендере, добавив по вкусу немного растительного молока или воды для достижения желаемой консистенции.

Веганский йогурт с орехами и семенами. Йогурт, приготовленный на основе растительных продуктов, является хорошей альтернативой обычному во время поста. Его можно сдобрить измельчёнными орехами, семенами льна или чиа.

Блины на растительном молоке. Для теста используйте цельнозерновую муку или муку без глютена, если придерживаетесь безглютеновой диеты. Подать блины можно со свежими ягодами.

Обед во время поста

Множество различных постных блюд можно приготовить и на обед. Важно, чтобы в дневном рационе присутствовало достаточное количество растительного белка.

Салат с овощами и белыми бобами. В блюдо, помимо богатых белком бобов, добавьте свежие овощи, например огурцы, помидоры, сладкий перед и листовой салат. Для заправки можно использовать лимонный сок или яблочный уксус.

Паста с овощами и травами. Для её приготовления используйте брокколи, шпинат или цукини. Для аромата добавьте свежие травы, например базилик, кинзу или петрушку.

Лёгкий суп с овощами и киноа. В блюдо включайте такие ингредиенты, как лук, морковь, картофель и брокколи, а также киноа, который обогатит его белком и клетчаткой.

Жареный рис с овощами и соевым соусом. Рис приготовьте, следуя инструкции на упаковке, затем обжарьте его на растительном масле со свежими овощами. Это могут быть горошек, лук и морковь. В блюдо по желанию добавьте соевый соус для пикантности, постные приправы, богатые белком тофу или грибы.

Постный борщ. Он готовится практически так же, как и обычный вариант, только без мяса. Свёклу, лук и морковь обжарьте на растительном масле и немного потушите под крышкой, позже добавьте помидоры. В кастрюлю, где варятся картошка и капуста, переложите овощи и доведите до кипения, добавив лавровый лист и любимые специи.

Постный ужин

Как вы уже поняли, постное меню может быть очень разнообразным, жёстких ограничений нет. Что же можно есть на ужин?

Овощные запеканки. Блюдо очень сытное, богатое клетчаткой. Его можно приготовить сразу из большого количества овощей: баклажанов, цукини, томатов, лука и перца. Запеканку отправьте в духовку, добавив нежирный творожный сыр.

Блюда из грибов. Это могут быть жареный картофель с грибами и зеленью, грибной суп или грибное ризотто.

Салаты с добавлением орехов и семян. Питательным является салат из яблока и моркови. Добавьте по желанию к этим ингредиентам мёд, рубленую зелень, оливковое масло, орехи льняные или тыквенные семечки.

Суп-пюре. Для приготовления блюда можно использовать разные овощи, например, лук, картофель, стебель сельдерея, морковь, помидор и чеснок. Все ингредиенты отварите в одной кастрюле на медленном огне, затем добавьте чеснок и специи и взбейте блендером.

Постные котлеты. Их готовят из овощей, например из капусты, кабачков или моркови. Выбирайте на свой вкус.

Постные десерты и выпечка

Поесть вкусные сладости можно и во время поста.

Фруктовые салаты. В блюдо добавьте яблоки, груши, апельсины, грейпфруты, киви и ягоды.

Банановые оладьи. Такую сладость можно приготовить без использования яиц и молочных продуктов, поэтому она отлично подойдёт для постного меню. Бананы разомните вилкой, затем добавьте корицу, мускатный орех, немного сахара, соль и муку.

Постный шоколадный пирог. Для десерта потребуются вода, мука, какао, варенье, сахар, сода, разрыхлитель и растительное масло. Пирог выпекайте в духовке.

Меню на день от диетолога

Врач-диетолог составила сбалансированное постное меню на день, которое обеспечит организм необходимыми питательными веществами.

Дневное меню примерно на 2000 ккал

Завтрак:

гранола цельнозерновая (25 г) с орехами на миндальном молоке;

тост из цельнозернового хлеба с авокадо;

чай или кофе.

Обед:

мисо суп;

салат из морских водорослей с тофу;

рис с овощами;

чай.

Ужин:

салат из листовой зелени с кедровыми орехами;

лобио из красной фасоли;

напиток травяной.

Дневной рацион примерно на 1500 ккал

Завтрак:

каша пшённая с тыквой;

веганский йогурт;

чай или кофе.

Обед:

салат из листовой зелени, помидоров черри и орехами с оливковым маслом;

гречка с тофу;

чай.

Ужин: