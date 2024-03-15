Главные ошибки при приготовлении гречки

Одной из главных ошибок при приготовлении гречки является недостаточно промытая крупа, которая может дать неприятный горький привкус, заявила повар Юлия Архипова. По ее словам, которые приводит издание «БелНовости», гречка также может потерять свой вкус и питательные свойства, если ее переварить.

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Многие пропускают этот важный шаг. Промывка гречки позволяет удалить излишний крахмал и горечь, которая может быть присутствовать в ней. Недостаточно промытая гречка может иметь неприятный горький привкус, — пояснила Архипова.

Она подчеркнула, что гречка должна вариться около 15-20 минут после закипания воды. Повар отметила, что каша должна остаться немного жесткой, но при этом иметь приятную текстуру. Архипова добавила, что зачастую при приготовлении гречки используют неопределенные пропорции, а это в свою очередь может привести к недосолу или пересолу крупы. Идеальным соотношением является две чашки воды на одну чашку гречки, заявила повар.

Диетолог Наталия Гридина ранее сообщила, что среди фастфуда можно отыскать блюда, выглядящие вполне безопасно, однако оценивать их нужно по конкретному составу. Она привела в пример бургер и сэндвич, которые способны обеспечить организм белками, жирами и углеводами, а также питательными веществами и аминокислотами. Кроме этого, Грудина отнесла к безопасному фастфуду шаурму обычного размера.