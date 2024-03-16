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Домашняя шаурма с курицей: готовим любимый фастфуд

Шаурма — привычный фастфуд, и многие ее любят. Предлагаем приготовить шаурму с курицей дома, поверьте, вы захотите повторить это снова. Три соуса на выбор это точно гарантируют.

Домашняя шаурма с курицей: готовим любимый фастфуд
© Соцсети

Ингредиенты:

Для шаурмы:

  • Куриные бёдрышки — 400 г
  • Лук репчатый — 1 небольшая шт
  • Чеснок — 3 зубчика
  • Натуральный йогурт — 50 г
  • Копченая паприка — 1 ч.л.
  • Хмели-сунели — 1 ч.л.
  • Соль и перец по вкусу
  • Лаваш
  • Салатный лист
  • Овощи по вкусу

Соус 1:

  • Греческий йогурт — 150 г
  • Кунжутная паста — 1 ч.л.
  • Измельченный чеснок — 1 зубчик
  • Лимонный сок — 1 ст.л.
  • Соль по вкусу

Соус 2:

  • Сметана — 100 г
  • Майонез — 50 г
  • Хмели-сунели — 1/2 ч.л.
  • Карри порошок — 1/2 ч.л.
  • Соль по вкусу

Соус 3:

  • Авокадо(пробить мякоть блендером) — 1 шт
  • Йогурт греческий — 2 ст.л.
  • Лимонный сок — 1 ч.л.
  • Хлопья Чили — 1 ч.л.
  • Соль по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Чеснок измельчить смешать с йогуртом и специями. Замариновать куриное мясо (30-40 минут при комнатной температуре).
  2. Лук нарезать крупными кольцами.
  3. Деревянные шпажки замочить в воде минут на 20.
  4. На подготовленные шпажки нанизываем курицу, чередуя с луком. Устанавливаем шпажки на какую-нибудь емкость для выпечки, так чтобы мясо ничего не касалось и запекаем в разогретой до 190°С духовке минут 40.
  5. Готовое мясо срезаем острым ножом.
  6. Делаем соус по вкусу и собираем шаурму.
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