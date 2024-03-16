Домашняя шаурма с курицей: готовим любимый фастфуд
Шаурма — привычный фастфуд, и многие ее любят. Предлагаем приготовить шаурму с курицей дома, поверьте, вы захотите повторить это снова. Три соуса на выбор это точно гарантируют.
Ингредиенты:
Для шаурмы:
- Куриные бёдрышки — 400 г
- Лук репчатый — 1 небольшая шт
- Чеснок — 3 зубчика
- Натуральный йогурт — 50 г
- Копченая паприка — 1 ч.л.
- Хмели-сунели — 1 ч.л.
- Соль и перец по вкусу
- Лаваш
- Салатный лист
- Овощи по вкусу
Соус 1:
- Греческий йогурт — 150 г
- Кунжутная паста — 1 ч.л.
- Измельченный чеснок — 1 зубчик
- Лимонный сок — 1 ст.л.
- Соль по вкусу
Соус 2:
- Сметана — 100 г
- Майонез — 50 г
- Хмели-сунели — 1/2 ч.л.
- Карри порошок — 1/2 ч.л.
- Соль по вкусу
Соус 3:
- Авокадо(пробить мякоть блендером) — 1 шт
- Йогурт греческий — 2 ст.л.
- Лимонный сок — 1 ч.л.
- Хлопья Чили — 1 ч.л.
- Соль по вкусу
Процесс приготовления:
- Чеснок измельчить смешать с йогуртом и специями. Замариновать куриное мясо (30-40 минут при комнатной температуре).
- Лук нарезать крупными кольцами.
- Деревянные шпажки замочить в воде минут на 20.
- На подготовленные шпажки нанизываем курицу, чередуя с луком. Устанавливаем шпажки на какую-нибудь емкость для выпечки, так чтобы мясо ничего не касалось и запекаем в разогретой до 190°С духовке минут 40.
- Готовое мясо срезаем острым ножом.
- Делаем соус по вкусу и собираем шаурму.