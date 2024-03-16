Домашняя шаурма с курицей: готовим любимый фастфуд

Шаурма — привычный фастфуд, и многие ее любят. Предлагаем приготовить шаурму с курицей дома, поверьте, вы захотите повторить это снова. Три соуса на выбор это точно гарантируют.

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Ингредиенты:

Для шаурмы:

Куриные бёдрышки — 400 г

Лук репчатый — 1 небольшая шт

Чеснок — 3 зубчика

Натуральный йогурт — 50 г

Копченая паприка — 1 ч.л.

Хмели-сунели — 1 ч.л.

Соль и перец по вкусу

Лаваш

Салатный лист

Овощи по вкусу

Соус 1:

Греческий йогурт — 150 г

Кунжутная паста — 1 ч.л.

Измельченный чеснок — 1 зубчик

Лимонный сок — 1 ст.л.

Соль по вкусу

Соус 2:

Сметана — 100 г

Майонез — 50 г

Хмели-сунели — 1/2 ч.л.

Карри порошок — 1/2 ч.л.

Соль по вкусу

Соус 3:

Авокадо(пробить мякоть блендером) — 1 шт

Йогурт греческий — 2 ст.л.

Лимонный сок — 1 ч.л.

Хлопья Чили — 1 ч.л.

Соль по вкусу

Процесс приготовления: