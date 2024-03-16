Врач рассказал о правилах хранения блинов

Терапевт Андрей Рябков рассказал в беседе с RT, как правильно хранить блины.

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«Если количество приготовленных блинов сильно превысило возможность их съесть в ближайшее время, не стоит отчаиваться. При правильных условиях хранения продукт можно будет употреблять от 30 дней до 2—4 месяцев без вреда для здоровья», — рассказал эксперт сервиса Budu.

Стоит дождаться, когда блюдо остынет, а затем сложить его в холодильник стопкой, смазав каждый блин сливочным маслом и перемотав пищевой плёнкой или пакетом, не забыв про края, которые могут засохнуть, посоветовал специалист.

«После, чтобы подать блины к столу, каждый из них нужно будет смазать разогретым маслом, а затем разогреть всю стопку сразу. В среднем блины, сохранённые таким способом, хранятся 2—3 дня. По прошествии этого времени они могут начать сохнуть или вовсе испортятся. Не стоит забывать о риске отравления начинкой — особенно творогом, рыбой, грибами или мясом. Во избежание этого лучше не хранить блины без холодильника даже в течение суток», — рассказал врач.

Однако, если это по каким-то причинам невозможно, сохранить блины, хоть и ненадолго, можно при комнатной температуре, добавил он.

«В таком случае их также нужно уложить стопкой, обернув плёнкой. По возможности лучше оставить продукт в месте с более прохладной температурой — например на балконе или в погребе. Но очень важно иметь в виду, что тогда срок годности продукта сокращается до 24 часов. С мясом и творогом блины категорически нельзя хранить без холодильника», — предупредил Рябков.

По его словам, хранить готовые блины в правильных условиях можно от нескольких дней до нескольких месяцев.

«Чтобы сохранить изделия на несколько дней, нужно поместить их не просто в холодильник, а в морозильную камеру при температуре -18 °С, положив в герметичные пакеты. Так изделия можно будет употреблять в течение 30 дней вне зависимости от вида начинки. А блины со сладкими начинками, грибами или картофелем при таком хранении можно сохранить на более долгий период: они будут пригодны для употребления ещё в течение 2—4 месяцев. Размораживать продукт нужно будет с помощью холодильника», — посоветовал врач.

В целом блины с любыми начинками лучше хранить в стеклянной посуде, плотно прикрыв крышкой. Это поможет сохранить изделия от посторонних запахов.