Специалисты рассказали, как приготовить манную кашу без комочков

Специалисты Роспотребнадзора утверждают, что изначально манная крупа была дорогой, поэтому ее мало кто ел. В ней содержится много витаминов группы В, Е, калия, магния и фосфора.

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Для изготовления крупы твердые и мягкие сорта пшеницы тщательно перемалывают. Врачи советуют есть манку тем, у кого имеются проблемы с пищеварением и анемия. Однако переедание может привести к нарушениям всасывания питательных веществ из-за содержащегося фитина в крупе.

А чтобы в этой каше не было комочков, лучше всего готовить ее по такому рецепту. В кастрюлю налить примерно 350 мл молока, 150 мл воды и засыпать 3 столовых ложки крупы. После того, как манка набухнет, ее надо тщательно перемешать и поставить на небольшой огонь. После закипания массу нужно непрерывно помешивать до готовности.