Не кладите в холодильник: секреты хранения некоторых продуктов

Покупая в магазине продукты мы, как правило, привозим их домой и раскладываем в холодильник и на полки кухонного шкафа, даже не задумываясь о том, правильно ли мы это делаем. Однако, зная некоторые нюансы, можно качественно продлить жизнь нашим приобретениям и дольше сохранить их свежесть. Эксперты, опрошенные "Российской газетой", подробно рассказали о том, как нужно хранить в холодильнике продукты, овощи и фрукты, а также что стоит всегда оставлять при комнатной температуре.

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Так, в пресс-службе Роскачества подчеркнули, что в домашнем холодильнике организация хранения должна быть выстроена так, чтобы продукты сохраняли свежесть и не теряли в качестве и вкусе. Для этого необходимо положить продукты с запахом отдельно от остальных. Это применяется для того, чтобы другие продукты не впитывали запахи (например, сливочное масло, сыр, яйца - прим. "РГ").

Второй важный пункт - хранить продукты в упаковке или в закрытом контейнере. Это, в том числе, убережет от впитывания запахов, а в случае порчи не даст спорам плесени переместиться на другую еду.

Третье, о чем не стоит забывать - готовые продукты нельзя хранить рядом с сырым мясом или полуфабрикатами. Лучше поместить их на разные полки. Это относится и к другим категориям, главное - разделять готовое и сырое, чтобы бактерии с сырой пищи не попали на готовую.

В Роскачестве также напомнили, что на дверце холодильника температура чуть выше, чем внутри него, поэтому хранить на ней скоропортящуюся пищу нельзя, так как это приведет к быстрой порче. Творог, творожную массу и охлажденное мясо лучше поместить глубже.

Еще рекомендуется перекладывать консервы из металлических банок в другую тару, если они были вскрыты. Это убережет продукт от появления металлического привкуса. Лучше всего подойдет посуда из стекла или керамики.

В свою очередь, доцент кафедры маркетинга Университета "Синергия" Юлия Бутырина в беседе с "РГ" отметила, что для долгого сохранения свежести продуктов она советует следовать следующим рекомендациям:

Овощи и фрукты

- Овощи, такие как морковь, картофель, свекла, лук, могут храниться в темном и прохладном месте с хорошей вентиляцией, вдали от прямого солнечного света.

- Фрукты, такие как яблоки и груши, могут храниться в холодильнике, чтобы замедлить процесс спелости. Фрукты, которые зреют быстро, например, бананы и авокадо, лучше хранить при комнатной температуре.

В Роскачестве также подчеркнули, что помидоры, яблоки, бананы, груши, киви и авокадо выделяют этилен, который ускоряет созревание фруктов и овощей. Поэтому их нужно хранить отдельно от огурцов, капусты, картофеля, зелени, чтобы не вызвать порчу продуктов.

Мясо и рыба

- Мясо и рыбу лучше хранить в холодильнике при температуре около 1-4 градусов Цельсия.

"Оберните их в плотную упаковку, чтобы предотвратить засыхание или появление запахов. Сырые мясные изделия, такие как фарш и мясные котлеты, следует использовать в течение 1-2 дней", - сказала Бутырина.

Молочные продукты и яйца

- Молоко, йогурт, кефир и другие молочные продукты следует хранить в холодильнике при температуре около 1-4 градусов Цельсия.

- Яйца также лучше хранить в холодильнике, чтобы предотвратить размножение бактерий. В идеальном случае, храните их в оригинальной упаковке с кончиком вниз, чтобы сохранить их свежесть.

Хлеб и выпечка

Открытый хлеб следует хранить в плотно закрытом пакете или контейнере при комнатной температуре. Хлеб, который не планируется использовать в ближайшее время, может быть заморожен для более длительного хранения. Но и здесь есть свои нюансы.

"Хлеб и хлебобулочные изделия, вопреки мнению некоторых потребителей, хранить в холодильнике все же не рекомендуется. Ведь такие продукты очень хорошо впитывают запахи, которых в холодильнике все равно будет очень много. Поэтому лучше всего хранить хлеб на отдельной полке на кухне или в хлебнице", - констатировали в Роскачестве.

Консервы и банки

Консервированные продукты можно хранить в комнате при комфортной температуре. "Важно следить за сроками годности на упаковке и не использовать продукты с поврежденной упаковкой", - отметила Бутырина.

Секреты хранения других продуктов

Следует иметь в виду, что каждый продукт имеет свои особенности хранения, поэтому всегда соблюдайте указания на упаковке и следуйте инструкциям производителей для получения наилучших результатов по сохранению свежести, говорят эксперты. При комнатной температуре некоторые продукты могут храниться в течение продолжительного времени. Ниже приведены несколько примеров продуктов и секреты хранения:

1. Сухие продукты

- Рис: храните его в плотно закрытых контейнерах, чтобы предотвратить попадание влаги и насекомых. Избегайте хранения во влажных или жарких местах, чтобы избежать загнивания.

- Мука: Сохраняйте ее в прохладном и сухом месте. Избегайте контакта с водой, чтобы не вызвать плесень.

- Макаронные изделия: храните их в плотно закрытой упаковке, чтобы избежать влаги и сохранить их свежесть.

2. Корнеплоды

- Картофель: храните его в прохладном и темном месте, так чтобы не попадала прямая солнечная свет. Избегайте хранения в холодильнике, так как низкие температуры могут вызывать превращение крахмала в сахар.

- Морковь: убедитесь, что она хранится сухой и без повреждений. Храните ее в ящиках или холодильнике, чтобы продлить ее срок годности.

3. Лук и чеснок

- Лук: храните его в прохладном и сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха. Избегайте хранения в пластиковых мешках, чтобы предотвратить запечатывание влаги и загнивание.

- Чеснок: храните его в прохладной сухой области без прямого солнечного света. Избегайте хранения в холодильнике, так как высокая влажность может вызвать прорастание.

4. Специи и травы

- Цельные специи: храните их в плотно закрытых контейнерах в прохладном темном месте. Избегайте хранения рядом с плитой, так как тепло и влага могут ухудшить их качество.

- Сушеные травы: храните их в стеклянных контейнерах в прохладном и сухом месте, чтобы сохранить их аромат. Избегайте хранения рядом с окнами или на прямом солнечном свету.