Чем заменить мясные продукты в пост

С 18 марта у православных россиян начинается 48-дневный Великий пост, который предполагает множество ограничений. Прежде всего, из рациона тех, кто намерен поститься, должен пропасть животный белок, то есть мясо и молочка.

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О том, чем всё это можно заменить и насколько такая замена будет полноценной, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.

Чем заменить мясо

Эксперт отметила, что норму белка можно пополнить за счёт потребления гороха, фасоли, орехов. Но полноценная замена из них не выйдет. Дело в том, что в растительных продуктах почти нет железа и витаминов D и В12. К слову, B12 есть лишь в водорослях. Поэтому диетолог посоветовала во время поста пить поливитамины с содержанием этих микроэлементов. Особенно это важно тем, у кого есть предрасположенность к анемии.

Ещё врач напомнила, что в растительных продуктах аминокислотный состав так же, как в мясных, не сбалансирован, поэтому крупы и бобовые обязательно нужно чередовать. Для разнообразия можно есть и «соевое мясо».

Чем заменить колбасу и сосиски

Специалист напомнила, что постятся люди не для удовольствия, поэтому попытки заменить чем-то колбасу неуместны. Пост необходим для смирения, очищения души и переосмысления отношения к жизни. Поэтому нужно быть готовым к тому, что придётся себя чего-то лишить.

Пост — не для всех

Диетолог отметила в разговоре с «Аргументами и фактами», что полноценный пост под силу не каждому. Да и современные представители церкви говорят, что обычным людям соблюдать строгий пост не нужно. Большинству достаточно просто придерживаться каких-то ограничений — например, отказаться от шоколада. Это под силу каждому.

О том, кому нельзя соблюдать Великий пост, «Секрет» рассказал в этом материале.

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