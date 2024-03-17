Как правильно почистить креветки?

Креветки – вкусный и полезный морепродукт, который можно употреблять как в чистом виде, так и использовать в качестве ингредиента салата, пасты и супа. Тем не менее не все умеют их чистить. Как это правильно делать, рассказала Общественная служба новостей.

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В том случае, если речь идет о креветках среднего размера, то панцирь следует очистить перед готовкой. Королевские креветки следует сначала отварить, а потом почистить. Для закусок и салатов можно использовать неочищенные рачки, однако для приготовления горячих блюд креветки надо очищать от панциря. Есть два два популярных способа очистки креветок.

Ручной способ чистки креветок. Сначала нужно зацепить голову ракообразного пальцами и потянуть на себя, затем оторвать эту часть от тельца. Далее – взяться за кончик хвоста и, удерживая тело, потянуть хвост так, чтобы он оторвался, а мясо осталось на месте. Затем надо потянуть за свободный край раковины и извлечь мясо.

В случае, если креветка мелкая, панцирь приходится снимать отдельными небольшими частями. Для начала надо извлечь из особи внутренности, удалить кишечную вену. Это прозрачная или черная нить, расположенная на спинке. Для ее извлечения потребуется осторожно сделать надрез на спинке и вытащить ее.

Чистка креветок с помощью вилки. Для начала следует поместить один зубец на вену креветки под панцирь. После этого, удерживая креветку на столешнице, продавливать зубец в полость вены. В результате туловище будет выравниваться, а раковина начнет соскальзывать. Тем самым одновременно будут сняты как панцирь, так и вена.

В прошлом году крымские биологи обнаружили в реке Салгир в Симферополе креветок, которые принадлежат виду Dikerogammarus villosus. Они представляют серьезную угрозу для экосистемы.