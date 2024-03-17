Что лучше и полезнее для здоровья: кофе или матча

Кажется, человечество делится строго пополам. Одни не представляют своего утра без чашки ароматного крепкого кофе. А другие без ума от чая матча. И, как правило, эти две сферы интересов пересекаются крайне редко. А что думают по этому поводу медики? Какой из бодрящих напитков полезнее с точки зрения содержания витаминов и кофеина?

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В чем разница между кофе и матча?

Кофе и матча — это популярные тонизирующие напитки с низкой калорийностью, обеспечивающие заряд бодрости, но имеют четкие различия.

«Кофе готовят из обжаренных кофейных зерен, а матча — это порошкообразный зеленый чай родом из Японии. Матча изготавливается путем измельчения листьев чая, выращенного в тени, в мелкий порошок. В отличие от кофе, который заваривается, маття взбивается в горячей воде, в результате чего получается гладкий, пенистый напиток», — объясняет нутрициолог Елена Мухина.

Несмотря на то, что кофе помогает чувствовать себя бодрым, он также может вызывать чувство тревоги или нервозности (особенно если выпить его слишком много). Но в нем больше полифенолов — веществ, которые поддерживают работу сердца, сосудов и мозга. Матча, напротив, содержит L-теанин — аминокислоту, которая способствует расслаблению и ясности ума, уравновешивая действие кофеина.

«С другой стороны, в кофе содержатся антиоксиданты: в пересчете на грамм измельченных зерен в 27 раз больше, чем лесная черника. В сравнении это выглядит так: в 200 мл кофе содержится 200–550 мг антиоксидантов, в такой же чашке матчи — 150–400 мг», — объясняет нутрициолог.

Какой из них дает лучше эффект и быстрее бодрит?

Если говорить об энергии, то оба напитка известны своим высоким содержанием кофеина. Одна чашка кофе может помочь быстро взбодриться, а матча обеспечивает более сбалансированный и устойчивый заряд энергии без нервного напряжения и спада, часто ассоциирующихся с кофе. В матче содержится примерно в два раза меньше кофеина, чем в чашке кофе

Какой из них полезнее?

«Оба полезны для здоровья, но матча лидирует по питательной ценности за счет антиоксидантов, витаминов и минералов. Матча может повысить концентрацию внимания и поддержать общее самочувствие. Кофе, если употреблять его в умеренных количествах, также может принести определенную пользу здоровью, например, улучшить когнитивные функции и снизить риск некоторых заболеваний», — уверяет Елена.

Что лучше для похудения?

Если вы хотите сбросить несколько килограммов, вам лучше всего подойдет матча. Было доказано, что этот чай усиливает окисление жиров и ускоряет метаболизм, что делает его отличным дополнением к диете.

«Кофе также может помочь в потере веса благодаря своим термогенным свойствам, но чрезмерное употребление или добавление сахара и сливок может помешать вашему прогрессу и свести на нет все усилия по похудению», — говорит Елена.

Какой из них обладает лучшим вкусом?

Кофе имеет насыщенный, плотный, иногда горьковатый вкус, который нравится многим людям. Матча обладает гладким, растительным и слегка сладковатым вкусом с нотками терпкости.

Что выбрать?