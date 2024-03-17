Какие овощи могут навредить? Вот топ-5 самых опасных

Все знают про пользу овощей и фруктов. В них полно витаминов, антиоксидантов и полезной клетчатки. Врачи не устают напоминать, что дары природы обязательно должны быть в каждом приёме пищи. Но оказывается, бездумно налегать на некоторые овощи не стоит. Они могут навредить. Рассказываем про пять овощей, которыми лучше не увлекаться.

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Вредные овощи

Баклажаны

В них есть природный яд — соланин, концентрация которого увеличивается, чем старше овощ становится. Особенно его много в кожице. Поэтому людям с низким уровнем железа в крови, гастритом, язвами, колитом, холециститом, артритом в стадии обострения и мочекаменной болезнью на баклажаны лучше не налегать, а ещё овощ лучше чистить. Такие рекомендации дали врач-нутрициолог Тамара Крамченинова и врач-диетолог Ирина Торопыгина.

В то же время не стоит забывать, что калий, содержащийся в баклажанах, хорошо сказывается на работе сердца, а антиоксиданты в составе овоща могут служить профилактикой рака.

Брокколи

Брокколи считается полезным овощем, но если начать им злоупотреблять, то эффект может быть прямо противоположный. Продукт способен вызвать нарушение работы щитовидной железы и мешать усвоению йода. А ещё в его составе есть тиоционаты. Это опасные соединения, которые могут привести к лишнему весу, выпадению волос и быстрой утомляемости.

Картофель

Сам по себе картофель вряд ли навредит, но с ним тоже стоит быть осторожнее. Вот в каких случаях:

не стоит есть зелёную картошку — в ней много соланина;

в картошке много крахмала и поэтому из-за неё легко набрать лишние килограммы;

в жареном виде от картошки только вред.

Тем не менее, овощ богат магнием, фосфором и калием и хорошо заряжает энергией.

Капуста

На этот полезный овощ не стоит налегать людям с нарушенной функцией поджелудочной железы, дефицитом ферментов и проблемным ЖКТ. Есть риск появления метеоризма и болей в кишечнике. В день человеку разрешено съедать до 150 гр этого овоща.

Помидор

Злоупотреблять помидорами не стоит, так как это может плохо сказаться на состоянии мочеполовой системы. Плюс овощ часто выращивают с помощью вредных удобрений, что способствует скоплению нитратов в организме. Людям с подагрой, язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом с повышенной кислотностью лучше вообще исключить или снизить потребление томатов.

Также этот овощ лучше не есть при заболеваниях желчных путей и желчекаменной болезни. В остальном помидоры полезны: они богаты витаминами В и С, а ещё ликопином. Последний это мощный антиоксидант, который укрепляет сосуды и снижает уровень плохого холестерина.

Овощи и фрукты от рака

Ранее врач-диетолог Татьяна Солнцева рассказала, что фиолетовые фрукты и овощи могут защитить от рака, благодаря антоцианом в своём составе. К ним относятся: