Чем заменить запрещенные в Великий пост продукты

Тем, кто решил впервые соблюдать продолжительный пост, следует быть очень осторожными и внимательно следить за состоянием здоровья. Кроме того, необходимо ежедневно включать в рацион продукты, богатые растительным белком, рассказала Москве 24 рассказала главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

18 марта у православных христиан начался Великий пост перед Пасхой. Он продлится семь недель, по 4 мая.

Тем, кто впервые начал соблюдать столь продолжительный пост и не имеет подобного опыта, прежде всего следует быть осторожными: стремление к максимально строгим ограничениям может привести к ухудшению состояния здоровья, работоспособности даже у здоровых людей. Пост нельзя рассматривать как профилактическую или лечебную диету. Поэтому, если вы приняли решение его соблюдать, ориентируйтесь на свое самочувствие, и в случае его ухудшения, своевременно обратитесь к врачу.

Антонина Стародубова, главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Диетолог предупредила, что с медицинской точки зрения детям, пожилым, пациентам с острыми и хроническими заболеваниями, а также беременным и кормящим не рекомендуется резко ограничивать питание.

Для сохранения здоровья очень важно, чтобы организм получал все необходимые вещества – белки, жиры, углеводы, витамины и минеральные вещества. Поэтому даже в пост рацион питания должен быть сбалансированным и разнообразным.

"Так как из рациона убираются все источники белка животного происхождения: мясо, птица, яйца, молочные и кисломолочные продукты и даже рыба (за время Великого поста она дозволяется лишь дважды), необходимо ежедневно включать в рацион источники растительного белка. Это различные бобовые, нерафинированные крупы, макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из муки грубого помола", – уточнила эксперт.

Кроме белка, эти продукты обеспечивают организм энергией за счет медленных углеводов, а клетчатка в составе способствует функциональному состоянию желудочно-кишечного тракта.

В качестве восполнения белковой составляющей также стоит обратить внимание на соевые продукты (соевое молоко, йогурты, творог). При хорошей переносимости можно включить в рацион грибы. Когда дозволяется постом, обязательно добавьте в меню рыбу, в том числе морскую, – это источник белка, полиненасыщенных жирных кислот, йода.

Антонина Стародубова, главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Хорошим источником растительного белка также являются орехи. В них содержатся витамины группы В, каротиноиды (витамин А), витамин Е, минеральные вещества (магний, калий, кальций, фосфор, магний, селен), биофлавоноиды, полиненасыщенные жирные кислоты. Основное биологическое значение последних заключается в их участии в синтезе веществ, препятствующих развитию атеросклероза. Поэтому ежедневное употребление орехов способствует профилактике развития сердечно-сосудистых заболеваний, пояснила эксперт.

В качестве источника жиров рекомендуется использовать различные растительные масла, преимущественно холодного отжима. Для сохранения витаминов их лучше добавлять в готовые блюда, например каши, салаты, овощные супы, без нагревания.

"Обратите внимание на достаточное количество овощей, фруктов, ягод, свежей зелени в вашем рационе питания – не менее 400 граммов в день. Они необходимы как источник витаминов, минеральных веществ, клетчатки, биофлавоноидов. Фрукты и ягоды рекомендуется употреблять в свежем виде или добавлять их в блюда из круп. Из овощей можно делать салаты, супы, гарниры, запеканки, в том числе с добавлением круп и макаронных изделий", – порекомендовала Стародубова.

От солений и маринадов лучше отказаться или ограничить их употребление, поскольку эта группа продуктов отличается высоким содержанием соли. В ее состав входит натрий, избыточное потребление которого приводит к задержке жидкости в организме, что сопровождается повышением артериального давления и повышенной нагрузкой на почки (ограничение потребление соли как основного источника натрия в нашем питании крайне важно для снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний).

Диетолог также предупредила, что значительные перемены в привычном рационе питания часто вызывают резкое чувство голода, которое может способствовать перееданию.

Чтобы не испытывать голод, ешьте регулярно. Рекомендованы три основных приема пищи: завтрак, обед и ужин, которые можно дополнить двумя небольшими перекусами в течение дня.Антонина Стародубова, главный диетолог столичного департамента здравоохранения

Эксперт также добавила, что сейчас выпускается огромное количество различных постных кондитерских изделий: выпечка, конфеты, пирожные, сладости. Употреблять их можно, но в меру.

"Нужно избегать излишнего употребления сахара, муки высшего сорта, которые находятся даже в постной выпечке. Высокое потребление таких продуктов способствует развитию избыточной массы тела, ожирению и связанных с ним заболеваний", – подчеркнула она.

При этом чем строже были ограничения во время поста, тем более плавным должен быть выход из него.