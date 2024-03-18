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Пищевая бомба: диетолог выбрал блюдо, которое идеально подходит для Великого поста

Баклажаны, запечённые в кокосовом молоке — идеальное блюдо для Великого поста. Об этом заявила диетолог Наталья Попова. Эксперта цитируют «Аргументы и Факты» в понедельник, 18 марта.

Блюдо, которое идеально подходит для Великого поста
© РИА Новости
«Попробуйте, это очень вкусно, просто какая-то пищевая бомба. Вместо рыбы можно включить в рацион авокадо. Несмотря на то что это фрукт, по количеству содержащихся в нём полиненасыщенных жирных кислот он не уступает рыбе», — рассказала диетолог.

Коровье молоко можно заменить кокосовым, овсяным, миндальным. Любителям сладкого можно есть мороженое, если его приготовили на растительном белке. Важно во время поста не забывать о витаминах, но перед этим нужно обязательно проконсультироваться со своим лечащим врачом, заключила эксперт.

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Еда
Наталья Попова