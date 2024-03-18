Химики выяснили, как лучше выращивать чайный гриб

Чайный гриб известен пользой для здоровья и пикантным вкусом. Химики из Шиппенсбургского университета (США) исследуют способы надежно свести к минимуму содержание алкоголя, адаптировать вкусовые характеристики и ускорить процесс ферментации чайного гриба, сообщает Американское химическое общество.

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Выращивание чайного гриба обычно начинается со стеклянной банки, наполненной чаем, водой, сахаром и закваской для брожения — симбиотической культуры бактерий и дрожжей. Дрожжи расщепляют сахарозу с образованием этанола. Затем бактерии преобразуют большую часть этанола и оставшиеся простые сахара в уксусную, глюконовую и молочную кислоты, которые влияют на вкус напитка. Но закваска живая и может быть непредсказуемой.

Авторы нового исследования, с подачи знакомого пивовара, пришли к выводу, что если хранить чайный гриб не в стекле, а в силиконовом пакете, то алкоголя будет вырабатываться гораздо меньше. Пористость силиконового пакета по сравнению с непористой банкой подвергает закваску воздействию большего количества кислорода и сокращает время производства напитка примерно с двух до одной недели.

Исследователи заметили, что при выращивании в силиконовых пакетах получается больше глюконовой кислоты. Она обеспечивает кислотность без привкуса уксуса.

Также использование глюкозы вместо сахарозы меняет процесс ферментации чайного гриба и его вкус: большое количество глюконовой кислоты и минимальное — этанола. Фруктоза для этого не подходит: из трех видов сахаров она произвела больше всего этанола, хотя и напитки с фруктозой были более сладкими.