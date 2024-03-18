Пасха-2024: какие блюда готовить и как правильно накрыть стол к празднику

Православная Пасха в 2024 году приходится на 5 мая. На главный христианский праздник верующие готовят специальные блюда и накрывают пасхальный стол. Его правильная сервировка, как считается, приносит в дом счастье и удачу. Что готовить к Пасхе и как украшать праздничный стол — в материале «Вечерней Москвы».

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Как правильно накрыть стол на Пасху

Важно помнить, что главный мотив Пасхи — радость от чуда воскресения. Этот праздник исполнен светлых эмоций, недаром его также называют Светлая Пасха или Светлое Христово Воскресение.

По этой причине пасхальный стол должен быть украшен в светлых и ярких тонах, но без излишней помпезности. На стол следует стелить белую скатерть, в идеале — белоснежного цвета. Также его можно украсить цветами, отлично подойдут небольшие букетики из полевых цветов (ромашка, василек, герань).

Особенным украшением может стать пасхальный лужок. Его обычно делают из зелени (петрушка, укроп), уложенной на плоской тарелке, и размещают в центре стола. На лужок выкладывают кулич, крашенные яйца и другие яства. Такая «поляна» является символом процветания и наполняет дом особой атмосферой праздника.

Пасхальный стол должен состоять из 12 блюд — по числу апостолов. Однако число кушаний может быть и больше. В некоторых домах готовят трапезу из 40 блюд. Именно столько дней длится Великий пост.

Какие блюда готовить на Пасху

На Пасху можно приготовить много разных яств. Однако ни одна пасхальная трапеза не обходится без трех блюд.

— В православной традиции существуют три главных блюда пасхального стола — это кулич, творожная пасха и яйца-крашенки, — напомнил «ВМ» православный шеф-повар Олег Ольхов.

Пасхальный кулич

Куличи на любой вкус можно приобрести в магазине (их цена в Москве начинается от 135 рублей). Однако нет ничего лучше домашнего кулича, приготовленного в кругу семьи. По традиции их пекут в четверг. «ВМ» ранее рассказывала о рецепте самой воздушной и ароматной пасхальной выпечки.

Пасха с изюмом

Еще одно обязательное пасхальное блюдо, которое делается из творога с большим количеством сливочного масла и сахара. По форме пасха представляет собой усеченную пирамиду, на ее боковых сторонах изображается крест и буквы «ХВ».

— Творожная пасха символизирует собой Гроб Господень и замещает на праздничном столе ветхозаветного пасхального агнца, — объяснил Ольхов.

Шеф-повар поделился с «ВМ» классическим рецептом пасхи, которую готовят в Даниловом монастыре. Процесс приготовления займет 30 минут — и еще 24 часа блюдо должно отстояться в холодильнике.

На две пасхи вам понадобится:

творог (1 кг);

сливочное масло (300 гр);

сахар (250 гр);

белый изюм без косточек (200 гр);

ванилин (одна щепотка).

Пошаговая инструкция:

Протрите творог через сито. Изюм промойте в теплой воде и обсушите на полотенце. Смешайте творог, сахар, ванилин и размягченное сливочное масло, а затем взбейте миксером. В получившуюся массу добавьте изюм и снова перемешайте. В форме для пасхи (пасочнице) выстелите марлю, затем выложите в нее готовую массу и тщательно ее утрамбуйте, чтобы не осталось пустот. Закройте краями марли основание и вершину «пирамиды». Пасочницу поместите в кастрюлю, положив сверху гнет (например, банку с водой), и уберите в холодильник на сутки.

Крашенки

Без ярко выкрашенных яиц представить пасхальный стол невозможно. Ольхов советует перед покраской перебрать яйца и осмотреть их на наличие повреждений.

— Даже слегка треснутое яйцо при варке лопнет, а красить нужно только целые яйца, — подчеркнул шеф-повар.

Что еще можно подавать к пасхальному столу

На Пасху отлично подойдут традиционные блюда русской кухни. Обычно к столу принято подавать холодные закуски — домашнюю колбасу, холодец и буженину.

Какие еще угощения подают на Пасху: