Раскрыта польза для здоровья кешью

Кешью можно есть как в сыром, так и в жареном виде. Но почему считается, что они полезны для организма человека?

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Множество питательных веществ. Кешью можно есть в качестве закуски или альтернативы молоку (в сливках, сливочном масле, сливочном сыре).

Снижение кровяного давления. Всего одна горсть кешью в сутки поможет, как отмечает Валентина Дуонг, снизить артериальное давление и улучшить здоровье сердца. Также в ходе исследования, проведённого в Ширазском университете медицинских наук, выяснилось, что употребление по большей части сырого кешью помогает контролировать состояние сердца.

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Жареные кешью с солью. Исследование Cleveland Clinic показало, что из-за слишком большого количества соли в кешью может развиться гипертония. Обязательно проверяйте количество соли в орехах на этикетке перед покупкой.

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