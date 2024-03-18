Названы 10 самых полезных для кишечника продуктов с пребиотиками

Пребиотики — полезные бактерии, которые выполняют множество функций в кишечнике. В том числе улучшают пищеварение и помогают контролировать вес. И вот из каких продуктов вы можете их получить.

© Ferra.ru

Корень цикория. По вкусу он напоминает кофе и известен высоким содержанием антиоксидантов. Также в корне цикория содержится пребиотическая клетчатка инулин. Это вещество помогает в пищеварении, повышает уровень глюкозы в крови.

Лук. Он содержит инулин и фруктоолигосахариды (ФОС; форма углеводов). Эту форму углеводов можно использовать в качестве низкокалорийной альтернативы сахару. Кроме того, эти углеводы работают как пребиотики.

Чеснок. В ходе одного исследования выяснилось, что он служит пребиотиком, так как поддерживает рост полезных кишечных бактерий. Помимо этого, чеснок может предотвратить рост вредных бактерий в кишечнике.

Бананы. Они являются источником клетчатки, витаминов и минералов, содержат резистентный крахмал. Больше всего резистентного крахмала в ещё зелёных плодах. По-видимому, это соединение работает как пребиотик.

Овсяная каша. Научно доказано, что овсянка обладает пребиотическим эффектом. В частности, поддерживает полезные кишечные бактерии, повышает уровень холестерина в крови.

Яблоки. Они содержат пектин, который является источником растворимой клетчатки. Причём растворимая клетчатка работает как пребиотик.

Льняное семя. Эти семена считаются источником пребиотиков.

Спаржа. В этом овоще есть инулин, то есть растворимая клетчатка. Она служит пребиотиком.

Пшеничные продукты. Ищите такие, которые в качестве основного ингредиента содержат цельную пшеницу.

Фасоль. Одно исследование показало, что регулярное употребление тёмно-синей фасоли приводит к улучшению микробиома кишечника.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.