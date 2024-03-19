Рецепт лимонного пирога без добавления продуктов животного происхождения
Питаемся в Великий пост вкусно и полезно.
Ингредиенты:
- 200 г растительного масла
- 250 г муки
- 200 г сахара
- 2 столовые ложки лимонного сока
- 2 столовые ложки лимонной цедры
- 200 мл растительного йогурта (например, соевого)
- 1 чайная ложка разрыхлителя
- щепотка соли
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры
- 2 столовые ложки лимонного сока
Инструкции:
- Взбейте растительное масло с сахаром в большой миске до получения однородной массы.
- Добавьте лимонный сок, лимонную цедру и растительный йогурт. Перемешайте.
- В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли.
- Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к смеси с маслом и сахаром. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
- Смажьте форму для запекания растительным маслом и равномерно распределите тесто по дну формы.
- Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут.
- Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, то пирог готов.
- В то время как пирог остывает, приготовьте глазурь. Смешайте сахарную пудру с лимонным соком в небольшой миске до получения густой консистенции.
- Полейте пирог глазурью, равномерно распределите ее по поверхности.
- Подождите, пока глазурь застынет, и можете подавать к столу.
Приятного аппетита!