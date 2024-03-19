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Рецепт лимонного пирога без добавления продуктов животного происхождения

Питаемся в Великий пост вкусно и полезно.

Рецепт лимонного пирога без добавления продуктов животного происхождения
© dreamstime.com

Ингредиенты:

  • 200 г растительного масла
  • 250 г муки
  • 200 г сахара
  • 2 столовые ложки лимонного сока
  • 2 столовые ложки лимонной цедры
  • 200 мл растительного йогурта (например, соевого)
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • щепотка соли

Для глазури:

  • 100 г сахарной пудры
  • 2 столовые ложки лимонного сока

Инструкции:

  1. Взбейте растительное масло с сахаром в большой миске до получения однородной массы.
  2. Добавьте лимонный сок, лимонную цедру и растительный йогурт. Перемешайте.
  3. В отдельной миске смешайте муку, разрыхлитель и щепотку соли.
  4. Постепенно добавляйте сухие ингредиенты к смеси с маслом и сахаром. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо соединились.
  5. Смажьте форму для запекания растительным маслом и равномерно распределите тесто по дну формы.
  6. Поставьте форму в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут.
  7. Проверьте готовность пирога деревянной шпажкой. Если она выходит сухой, то пирог готов.
  8. В то время как пирог остывает, приготовьте глазурь. Смешайте сахарную пудру с лимонным соком в небольшой миске до получения густой консистенции.
  9. Полейте пирог глазурью, равномерно распределите ее по поверхности.
  10. Подождите, пока глазурь застынет, и можете подавать к столу.

Приятного аппетита!

Еда