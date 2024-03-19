Почему стоит включить хумус в свой рацион

Хумус — это не только вкусная закуска, но и настоящий кладезь полезных веществ. В его состав входят нут и тахини, что делает его богатым источником растительного белка.

© Unsplash

Интересно, что в одной порции хумуса содержится около 7,9 грамма белка, что очень полезно для тех, кто не употребляет продукты животного происхождения.

Чем еще полезен хумус

Кроме белка, хумус обладает и другими питательными веществами. Например, в нем содержится железо, фолиевая кислота, фосфор и витамины группы В. Эти компоненты особенно важны для вегетарианцев и веганов, так как они могут испытывать недостаток в этих веществах из-за своего рациона.

Хроническое воспаление — это серьезная проблема, которая может привести к различным заболеваниям. Однако хумус может помочь в борьбе с этим состоянием. Оливковое масло, которое является одним из ингредиентов хумуса, содержит мощные антиоксиданты, которые обладают противовоспалительными свойствами. Кроме того, семена кунжута, входящие в состав тахини, также способствуют снижению воспаления в организме.

Еще одним преимуществом хумуса является его высокое содержание пищевых волокон. Всего 100 граммов этой закуски содержат около шести граммов волокон, что способствует улучшению работы пищеварительной системы. Кроме того, хумус может удовлетворить значительную часть суточной потребности в клетчатке, что особенно важно для поддержания здоровья женщин и мужчин.

Как сделать хумус в домашних условиях

Хумус — это восхитительное блюдо, которое можно приготовить дома с минимальными усилиями. Если вы хотите насладиться истинным вкусом хумуса, то важно следовать нескольким секретам приготовления.

Первым шагом является выбор нута хорошего качества. Рекомендуется замочить нут в воде накануне вечером, чтобы он мягко проварился. Когда нут будет готов, не забудьте сохранить немного воды, в которой он варился. Этот отвар станет одним из секретных ингредиентов, которые придадут хумусу нужную консистенцию и богатый вкус, ведь нут отдает свой аромат и вкус в бульон.

Чтобы придать хумусу более гладкую текстуру, рекомендуется удалить кожицу с отваренных горошин нута. Это можно сделать, залив нут водой или положив горошины между двумя кухонными полотенцами и потерев их друг о друга. После этого нут можно положить в блендер.

Один из важных секретов вкуса хумуса — это использование тахини двойной обжарки. Тахини — это паста из кунжута, которая добавляется в хумус для придания более насыщенного и глубокого вкуса. Вы можете найти тахини в магазинах или приготовить его самостоятельно, обжарив кунжут до золотистого цвета и измельчив его в блендере с небольшим количеством оливкового масла.

Когда вы добавите тахини в блендер с нутом, можно экспериментировать с другими ингредиентами, чтобы придать хумусу уникальный вкус. Некоторые предпочитают добавлять свежий чеснок, лимонный сок, оливковое масло, кумин или паприку. Выбор зависит от ваших предпочтений и желаемого вкуса хумуса.

Перемешайте все ингредиенты в блендере, пока хумус не станет гладким и однородным. Если консистенция кажется слишком густой, вы можете добавить сохраненную воду от варки нута, чтобы разбавить хумус до желаемой текстуры.

Готовый хумус можно подавать с различными закусками, такими как свежие овощи, тосты или питой. Также хумус можно использовать в качестве соуса для салатов или добавлять в сэндвичи для придания им более насыщенного вкуса.