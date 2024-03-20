От каких домашних заготовок стоит избавиться весной

Консервация – это способ сохранить вкус и пользу свежих продуктов на протяжении долгих месяцев. Но, какой срок хранения домашних заготовок является оптимальным?

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При условии правильной подготовки продуктов и соблюдении технологии консервации, большинство домашних заготовок можно хранить до двух лет. К ним относятся маринованные и соленые овощи, лечо, различные соусы и пр.

Однако существуют несколько видов домашних запасов, от которых самое время избавиться с наступлением весны.

Речь идет о компотах и вареньях, особенно, приготовленных с косточками. Их срок годности составляет не более 6-8 месяцев. Все дело в том, что при более длительном хранении в этих заготовках образуется амигдалин, который, в свою очередь, может превратиться в ядовитую синильную кислоту. Например, в США этот токсин использовался для приведения в исполнение смертной казни вплоть до 1999 года.

Также стоит подойти с большой осторожностью к соленьям из грибов. Хранить их рекомендуется не больше 12 месяцев.

И конечно, ни в коем случае не стоит употреблять в пищу любую консервацию, если вы заметите эти признаки:

• вздутая крышка;

• мутный, загустевший рассол;

• подозрительный запах.

Все это свидетельствует об испорченности заготовок. Промывать, а также варить и жарить такие продукты нельзя: термообработка не поможет.